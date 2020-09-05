Вчора, 4 вересня, українська співачка та учасниця четвертого сезону шоу "Танці з зірками" Слава Камінська повідомила, що сильно отруїлась. Вона зазначила сьогодні, що їй вже краще.

Українська співачка, екссолістка дуету "НеАнгели" Слава Камінська, що вчора сильно отруїлась, сьогодні, 5 вересня, розповіла про свій стан. Вона повідомила в інстаграмі, що їй вже краще. Слава з Дмитром готуються до завтрашнього ефіру.

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Слава Камінська вчора повідомила, що сильно отруїлась. Це сталось за два дні до ефіру, тому шанувальники налякались, чи зможе вийти співачка на паркет і продовжити боротьбу. Після тренування їй стало погано, вона поїхала додому і там перебувала під крапельницею.

Але сьогодні Слава повідомила, що їй набагато краще. Співачка подякувала фанам за підтримку і сказала, що вони з партнером уже тренуються.

Легкою ходою я вийшла із залу. Прокинулася раптово, а завтра ефір. Друзі, дякую всім за теплі слова. Мені вже краще, ми з Дімою цілий день тренуємося, щоб недільне шоу було ще яскравіше та гарячіше,

– написала співачка.

Тим не менш, шанувальники засипали її черговою порцією підтримки та побажань. "Бережи себе, вболіваємо", "Успіху вам", "Будемо підтримувати всією сім'єю", "Ми з вами, все вийде! Ви дуже талановита", "Я з вами і за вас", – пишуть в коментарях фани.