Вчера, 4 сентября, украинская певица и участница четвертого сезона шоу "Танцы со звездами" Слава Каминская сообщила, что сильно отравилась. Она отметила сегодня, что ей уже лучше.

Украинская певица, экс-солистка дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, которая вчера сильно отравилась, сегодня, 5 сентября, рассказала о своем состоянии. Она сообщила в инстаграме, что ей уже лучше. Слава с Дмитрием готовятся к завтрашнему эфиру.

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Слава Каминская вчера сообщила, что сильно отравилась. Это произошло за два дня до эфира, поэтому поклонники испугались, сможет ли выйти певица на паркет и продолжить борьбу. После тренировки ей стало плохо, она поехала домой и там находилась под капельницей.

Но сегодня Слава сообщила, что ей гораздо лучше. Певица поблагодарила фанатов за поддержку и сказала, что они с партнером уже тренируются.

Легкой походкой я вышла из зала. Проснулась внезапно, а завтра эфир. Друзья, спасибо всем за теплые слова. Мне уже лучше, мы с Димой целый день тренируемся, чтобы воскресное шоу было еще ярче и жарче,

– написала певица.

Тем не менее, поклонники засыпали ее очередной порцией поддержки и пожеланий. "Береги себя, болеем", "Удачи вам", "Будем поддерживать всей семьей", "Мы с вами, все получится! Вы очень талантливая", "Я с вами и за вас", – пишут в комментариях фанаты.