Экс-солистка группы "ВИА Гра" и участница шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос в сентябре прошлого года родила дочь Софию. После вторых родов певица долго возвращалась в идеальную форму, а за семь месяцев похудела на 14 килограммов.

Одна из самых умелых участниц шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос на личной странице в Инстаграме показала потрясающий результат похудения. Певица рассекретила, как ей удалось избавиться от 14 килограммов и получить безупречное тело. Сейчас она весит 59 килограммов, а более полгода назад видела на весах отметку 73.

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Она призналась, что в течение семи месяцев правильно питалась – ела каши, салаты, овощи, яйца и рыбу. Однако секрет не только в рационе. Санта Димопулос пять раз в неделю занималась спортом, делала вакуум, чтобы убрать живот и укрепить внутренние мышцы. Не обходилось и без процедур для тела: массаж, растирание щеткой, баня и обертывание.

"Строго, регулярно и дисциплинированно", – лаконично подытожила Санта Димопулос результаты своих стараний.

Откровенное сообщение, на которое ей решиться было непросто, артистка дополнила красноречивыми фото в белье и без него. Она позировала в ванной комнате своего дома в черном комплекте белья со спортивным бюстгальтером. Из фотографий очевидно, что изменения фигуры разительны.

Санта Димопулос похудела на 14 килограммов / Фото Instagram / @santadimopulos

В сети звезду поддержала смайликами аплодисментов жена Монатика. Фаны же оставили несколько сотен комментариев за считанные часы и отметили, что пример Санты Димопулос – отличная мотивация для других. Однако множество поклонников убеждены, что даже до похудения певица выглядела красиво, а 14 килограммов не были лишними.

"Вы в любом случае и весе красавица", "Вы и "до" хорошенькая. Красивая девушка в любом весе красивая", "Вы молодец", Санта, вы моя мотивация", "Трудолюбивая. Молодчина, пример", – пишут пользователи сети.

Напомним, что 14 сентября бывшая солистка группы "ВИА Гра" родила дочку в одном из роддомов в Монако. Отцом девочки Софии стал на 18 лет старший муж Санты Димопулос бизнесмен Игорь Кучеренко. Звезда также воспитывает 11-летнего сына Даниэла – ребенка от предыдущего брака с шоуменом Андреем Джеджулой.