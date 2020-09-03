Екссолістка гурту "ВІА Гра" та учасниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос у вересні минулого року народила доньку Софію. Після других пологів співачка довго поверталась в ідеальну форму, а за сім місяців схудла на 14 кілограмів.

Одна з найвправніших учасниць шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос на особистій сторінці в інстаграмі показала приголомшливий результат схуднення. Співачка розсекретила, як їй вдалось позбутись 14 кілограмів й отримати бездоганне тіло. Зараз вона важить 59 кілограмів, а понад пів року тому бачила на вагах позначку 73.

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Вона зізналась, що впродовж семи місяців правильно харчувалась – їла каші, салати, овочі, яйця і рибу. Проте секрет не лише в раціоні. Санта Дімопулос п'ять разів на тиждень займалась спортом, робила вакуум, щоб прибрати живіт і зміцнити внутрішні м'язи. Не обходилось і без процедур для тіла: масаж, розтирання щіткою, лазня та обгортання.

"Суворо, регулярно і дисципліновано", – лаконічно підсумувала Санта Дімопулос результати своїх старань.

Відвертий допис, на який їй наважитись було непросто, артистка доповнила промовистими фото в білизні і без неї. Вона позувала у ванній кімнаті свого дому в чорному комплекті білизни зі спортивним бюстгальтером. Зі світлин очевидно, що зміни фігури разючі.



Санта Дімопулос схудла на 14 кілограмів / Фото Instagram / @santadimopulos

У мережі зірку підтримала смайликами оплесків дружина Монатіка. Фани ж залишили кілька сотень коментарів за лічені години й зазначили, що приклад Санти Дімопулос – чудова мотивація для інших. Проте безліч шанувальників переконані, що навіть до схуднення співачка виглядала красиво, а 14 кілограмів не були зайвими.

"Ви в будь-якому випадку і вазі красуня", "Ви і "до" гарненька. Красива дівчина у будь-якій вазі красива", "Ви молодець", Санто, ви моя мотивація", "Працьовита. Молодчина, приклад", – пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що 14 вересня колишня солістка гурту "ВІА Гра" народила дочку в одному з пологових будинків у Монако. Батьком дівчинки Софії став на 18 років старший чоловік Санти Дімопулос бізнесмен Ігор Кучеренко. Зірка також виховує 11-річного сина Даніела – дитину від попереднього шлюбу з шоуменом Андрієм Джеджулою.