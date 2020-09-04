Украинская певица, участница проекту "Танцы со звездами" Слава Каминская оказалась под капельницей за два дня до второго прямого эфира. Она сильно отравилась и даже не могла закончить репетицию.

Об отравлении звезда сообщила в сторис на личной инстаграм-странице. Она заболела именно тогда, когда до прямого эфира шоу осталось всего два дня. Сейчас Слава находится под капельницей дома.

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Исполнительница еще утром жаловалась на плохое самочувствие, однако решила не оставаться дома и все-таки отправилась на репетицию. Сначала артистка думала, что не хорошо себя чувствует из-за постоянной усталости, ведь ежедневно занимается танцами примерно 5 часов. Однако на тренировке ей стало совсем плохо и она отправилась домой.

Каминская вызвала врача, который выявил отравление и поставил капельницу. Об этом звезда рассказала подписчикам и даже пошутила, что ее пытались отравить конкуренты.

Слава Каминская оказалась под капельницей: видео

Напомним, Слава Каминская вернулась на паркет "Танцев со звездами". В прошлом году она присоединилась к проекту, однако не смогла продолжить свое участие из-за травмы позвоночника. В этом году партнером артистки стал известный хореограф Дмитрий Дикусар. Уже во время первого прямого эфира пара порадовала поклонников романтическим квикстепом, использовав специальные подвесные конструкции, которые эффектно подняли танцоров над паркетом. Уже в это воскресенье звезды в очередной раз покажут впечатляющую постановку.

Выступление Славы Каминской и Дмитрия Дикусара на "Танцах со звездами 2020": видео