Українська співачка, учасниця проєкту "Танці з зірками" Слава Камінська опинилася під крапельницею за два дні до другого прямого ефіру. Вона сильно отруїлася і навіть не могла закінчити репетицію.

Про отруєння зірка повідомила у сторіс на особистій інстаграм-сторінці. Вона занедужала саме тоді, коли до прямого ефіру шоу залишилося лише два дні. Наразі Слава перебуває під крапельницею вдома.

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Виконавиця ще зранку скаржилася на погане самопочуття, проте вирішила не залишатися вдома і все-таки відправилася на репетицію. Спершу, артистка думала, що не добре почувається через постійну втому, адже щодня займається танцями приблизно 5 годин. Проте на тренуванні їй стало зовсім погано і вона відправилася додому.

Камінська викликала лікаря, який виявив отруєння та поставив крапельницю. Про це зірка розповіла підписникам і навіть пожартувала, що її намагалися отруїти конкуренти.

Слава Камінська опинилася під крапельницею: відео

Нагадаємо, Слава Камінська повернулася на паркет "Танців з зірками". Минулого року вона долучилася до проєкту, проте не змогла продовжити свою участь через травму хребта. Цього року партнером артистки став відомий хореограф Дмитро Дікусар. Вже під час першого прямого ефіру пара порадувала прихильників романтичним квікстепом, використавши спеціальні підвісні конструкції, що ефектно підняли танцівників над паркетом. Вже цієї неділі зірки вкотре покажуть вражаючу постановку.

Виступ Слави Камінської та Дмитра Дікусара на "Танцях з зірками 2020": відео