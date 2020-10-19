Український виконавець Позитив (Олексій Завгородній) цьогоріч завершив кар'єру у складі дуету "Время и Стекло". Разом з Надею Дорофєєвою 30 жовтня він зіграє прощальний концерт. Оглядаючись на минуле, чоловік згадав не лише робочі моменти, а й особисті, які завжди були поза камерами.

В інтерв'ю програми "Життя відомих людей" 31-річний Позитив розповів, що познайомився з дружиною Анею Андрійчук ще у 15-річному віці, коли побачив її на дні народженні однокласниці. Тоді вона ще була з іншим хлопцем, але згодом покинула його і почала стосунки з Олексієм. Він зізнався, що разом з нею він пройшов абсолютно різні етапи життя: від безгрошів'я до всеукраїнської популярності.

До слова Позитив і його партнерка відреагували на виліт з "Танців з зірками": Головне, щоб здоров'я було

"У мене була скарбничка. Я розбивав скарбничку, йшов в супермаркет з дріб'язком... Це було жахливо, звичайно. І те, як Аня мене підтримувала тоді, і те, як вона вселяла ось цю впевненість, яку ти втрачаєш... Я їй готовий поставити пам'ятник за життя. Ця людина дійсно допомогла мені пережити цей період... Це дуже важливо для будь-якого чоловіка", – зі сльозами на очах поділився Завгородній.

Незважаючи на підтримку, Аня часто ревнувала свого чоловіка до його колег по сцені. Щоправда, чоловік – теж з ревнивих.

"Аня ревнувала до всіх, а зараз Настя Каменських – її найкраща подруга. Ще коли не було роману у Льоші з Настею, ми з нею ходили разом по магазинах", – розповів Олексій, додавши, що ревнощі в Ані були і до Наді Дорофєєвої. Але з часом Позитив зміг переконати кохану, що немає жодних причин для непорозумінь між ними. Зокрема, на їхні стосунки з дружиною повпливали і чутки про нібито роман Позитива з Юлією Сахневич, з якою він взяв участь в "Танцях з зірками" і покинув шоу вчора, 18 жовтня, у 8 випуску.



Позитив і Юлія Сахневич на "Танцях з зірками" / Фото "1+1"

"Ми всі граємо в любов. На паркеті. Шури-мури, інтриги, розслідування – іноді дратують", – зазначив Позитив. І хоч фанати артиста переконані, що цей псевдороман попсував стосунки чоловіка з Анею, він нічого не коментує. Єдине каже, що: "Складнішого року в моєму житті не було". Варто додати, що ні в Олексія, ні в Ані у соцільних мережах у 2020 році не було жодного спільного фото.

Дивіться інтерв'ю Позитива для програми "ЖВЛ": відео онлайн