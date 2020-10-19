Пара Позитива (Олексія Завгородьного) та хореографа Юлії Сахневич покинула проєкт "Танці з зірками" 18 жовтня. Сталось це через захворювання коронавірусом, яким не дозволив їм вийти на паркет. Вони могли врятуватись завдяки колегам Араму Арзуманяну і Тоні Руденко, які на 1 ефір замінили їх, але глядачі та судді за них віддали найменшу кількість голосів.

Свій виліт із шоу вирішила прокоментувати Юлія Сахневич на інстаграм-сторінці. Хореографу прикро, що все завершилось саме так, але жінка переконана, що у цьому випадку головне здоров'я.

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Друзі! Хочеться сильно сильно всім подякувати! За підтримку, ваші смс-повідомлення, переживання і тисячі приємних і мотивуючих слів! Рада бути частиною такого яскравого свята "Танці з зірками", і ще більше щаслива, що мене оточувала крута команда! Хочеться прямо всім-всім сказати спасибі велике від нас з Позитивом – стільки старань, сил і безсонних ночей ми пройшли з вами! А нервів? Дякую, ви – любов. P.S. Все попереду! Головне, щоб здоров'я було і дозволяло рухатися до нових танців, цілей і вершин. Всіх цілуємо,

– написала Юлія.

У соціальній мережі Позитив не коментував вилету із шоу, але ще після 8 випуску в прямому ефірі він подякував усій команді "Танців" за їхні старання, а також подякував партнерці Юлії. На його думку, хореографів на цьому шоу часто недооцінують, звертаючи увагу лише на зіркових учасників, тому він щиро подякував Сахневич за її підтримку і знання.

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