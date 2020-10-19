Пара Позитива (Алексея Завгороднего) и хореографа Юлии Сахневич покинула проект "Танцы со звездами" 18 октября. Произошло это из-за заболевания коронавирусом, который не позволил им выйти на паркет. Они могли спастись благодаря коллегам Араму Арзуманяну и Тоне Руденко, которые на 1 эфир заменили их, но зрители и судьи за них отдали наименьшее количество голосов.

Свой вылет из шоу решила прокомментировать Юлия Сахневич на инстаграм-странице. Хореографу обидно, что все завершилось именно так, но женщина убеждена, что в этом случае главное здоровье.

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Друзья! Хочется сильно сильно всех поблагодарить! За поддержку, ваши смс-сообщения, переживания и тысячи приятных и мотивирующих слов! Рада быть частью такого яркого праздника "Танцы со звездами", и еще больше счастлива, что меня окружала крутая команда! Хочется прямо всем-всем сказать спасибо большое от нас с Позитивом – столько стараний, сил и бессонных ночей мы прошли с вами! А нервов? Спасибо, вы-любовь. P.S. Все впереди! Главное, чтобы здоровье было и позволяло двигаться к новым танцам, целям и вершинам. Всех целуем,

– написала Юлия.

Позитив также прокомментировал вылет из шоу в профиле в инстаграме. Артист признался, что ему еще было еще показать в прямых эфирах с Юлией, но "не всегда все зависит от них". Мужчина поблагодарил всем поклонникам и команде "Танцев ..." за поддержку и профессионализм соответственно, а также выразил слова благодарности Араму и Тоне, которые выручили их в 8 прямом эфире. Особую благодарность Позитив посвятил своей партнерше Юлии Сахневич – хореографу, которых, по его мнению, часто недооценивают в проекте, обращая внимание только на звездных участников.

"Особая благодарность Юле за выдержку, терпение моего непростого характера и максимальную любовь к этому суперсложному ремеслу. В этом шоу для меня герой не только звездные участники, но и их партнеры. Юлия, поправляйся быстрее и снова радуй нас невероятными танцами! Ну а пока все силы – на восстановление и подготовку к последнему танцу "Время и Стекло" во Дворце Украина. Увидимся снова 30 октября!" – написал Позитив.

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