Украинский исполнитель Позитив (Алексей Завгородний) в этом году завершил карьеру в составе дуэта "Время и Стекло". Вместе с Надей Дорофеевой 30 октября он сыграет прощальный концерт. Оглядываясь на прошлое, мужчина вспомнил не только рабочие моменты, но и личные, которые всегда были вне камер.

В интервью программы "Жизнь известных людей" 31-летний Позитив рассказал, что познакомился с женой Аней Андрейчук еще в 15-летнем возрасте, когда увидел ее на дне рождении одноклассницы. Тогда она еще была с другим парнем, но впоследствии рассталась с ним и начала отношения с Алексеем. Он признался, что вместе с ней он прошел совершенно разные этапы жизни: от безденежья к всеукраинской популярности.

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"У меня была копилка. Я разбивал копилку, шел в супермаркет с мелочью... Это было ужасно, конечно. И то, как Аня меня поддерживала тогда, и то, как она внушала вот эту уверенность, которую ты теряешь... Я ей готов поставить памятник при жизни. Этот человек действительно помог мне пережить этот период... Это очень важно для любого человека", – со слезами на глазах поделился Завгородний.

Несмотря на поддержку, Аня часто ревновала своего мужа к его коллегам по сцене. Правда, муж – тоже из ревнивых.

"Аня ревновала ко всем, а сейчас Настя Каменских – ее лучшая подруга. Еще когда не было романа у Леши с Настей, мы с ней ходили вместе по магазинам", – рассказал Алексей, добавив, что ревность Ани была и к Наде Дорофеевой. Но со временем Позитив смог убедить любимую, что нет никаких причин для трений между ними. В частности, на их отношения с женой повлияли и слухи о якобы романе Позитива с Юлией Сахневич, с которой он принял участие в "Танцах со звездами" и покинул шоу вчера, 18 октября, в 8 выпуске.



Позитив и Юлия Сахневич на "Танцах со звездами" / Фото "1 + 1"

"Мы все играем в любовь. На паркете. Шуры-муры, интриги, расследования – иногда раздражают", – отметил Позитив. И хотя фанаты артиста убеждены, что этот псевдороман испортил отношения мужа с Аней, он ничего не комментирует. Единственное говорит, что: "Сложнее года в моей жизни не было". Стоит добавить, что ни у Алексея, ни в Ани в социльных сетях в 2020 году не было ни одного совместного фото.

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