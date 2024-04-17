Одного, двох чи більше: скільки можна брати кумів

Для дітей потрібно ретельно обирати хрещених батьків. Це мають бути люди, яким ви точно довіряєте, та знаєте, що вони ніколи не покинуть похресника або похресницю.

Духовні наставники прищеплюють малюку любов до Господа, розповідають йому про духовні цінності та мораль. А скільки може бути хрещених батьків, дізнавайтеся на сайті LifeStyle 24.

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Скільки кумів можна брати

У давні часи традиційно обирали одного хрещеного. Для дівчинки – жінку, а для хлопчика – чоловіка. Річ у тім, що колись люди зазвичай здійснювали обряд хрещення вже дорослими, тому протилежна стать могла викликати сором. Згодом все частіше почали хрестити саме дітей, й зараз також. Тому тепер малюк має двох хрещених: тата й маму. У деяких областях України батьки беруть й більше кумів. Це все залежить від традицій регіону.

Кого не можна брати за кумів