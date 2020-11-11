53-річна ірландська виконавиця Шинейд О'Коннор зізналась, що останні 6 років для неї були дуже важкими, а через втрату коханої людини цього року вона знайшла розраду у наркотиках. Відтак, артистка вирішила розпочати лікування від залежності.

Ще 3 роки тому скандально відомо співачка Шинейд О'Коннор шокувала світ відеозверненням, де розповіла про депресію та думки про самогубство. Згодом їм надали допомогу знайомі та рідні, а вже через рік жінка вирішила змінити віросповідання та прийняти іслам. Разом з цим, вона змінила своє ім'я на Шухада, що з арабської означає "мучениця".

Цікаво Початок сольної кар'єри Наді Дорофєєвої: співачка заінтригувала мережу анонсом пісні

На своїй твіттер-сторінці Шинейд 10 листопада зробила декілька публікацій, у яких звернулась до шанувальників, які придбали квитки на її концерти у 2021 році. Вона розповіла, що з наступного тижня починає лікування від наркозалежності, оскільки останні 6 років та, особливо, 2020-й, стали для неї надскладними.

"Цього року я втратила кохану людину, і це так сильно вплинуло на мене, що я ненадовго пристрастилася до наркотиків. Це дещо інше, ніж травичка. Її я вживаю 34 роки. Все життя. Я виросла з безліччю травм, зі мною жорстоко поводилися в дитинстві. Потім я зайнялася музикою. Я так і не навчилася жити нормальним життям. У мене ніколи не було часу, щоб прийти до тями. Я не була готова до цього", – зізналась Шинейд О'Коннор.

Жінка також додала, що на концертах її будуть супроводжувати спеціалісти з реабілітаційного центру, тому фанати можуть за неї не переживати: "Якщо COVID-19 не завадить їм, я буду там. Я просто не можу покинути Ірландію до 2022 року". Окрім цього, перед від'їздом артистка випустить "безглуздий альбом", а вихід її біографічної книги вже заплановано на червень наступного року. На завершення зірка подякувала всім за розуміння та підтримку.