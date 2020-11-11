53-летняя ирландская исполнительница Шинейд О'Коннор призналась, что последние 6 лет для нее были очень тяжелыми, а из-за потери любимого человека в этом году она снова нашла утешение в наркотиках. АТеперь артистка решила начать лечение от зависимости.

Еще 3 года назад скандально известно певица Шинейд О'Коннор потрясла мир видеообращением, где рассказала о депрессии и мысли о самоубийстве. Впоследствии ей оказали помощь знакомые и родные, а уже через год женщина решила сменить вероисповедание и принять ислам. Вместе с тем, она сменила свое имя на Шухада, что с арабского означает "мученица".

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На своей твиттер-странице Шинейд 10 ноября сделала несколько публикаций, в которых обратилась к поклонникам, которые приобрели билеты на ее концерты в 2021 году. Она рассказала, что со следующей недели начинает лечение от наркозависимости, поскольку последние 6 лет и, особенно, 2020-й, стали для нее сверхсложными.

"В этом году я потеряла любимого человека, и это так сильно повлияло на меня, что я ненадолго пристрастилась к наркотикам. Это несколько иное, чем травка. Ее я употребляю 34 года. Всю жизнь. Я выросла со множеством травм, со мной жестоко обращались в детстве. Потом я занялась музыкой. Я так и не научилась жить нормальной жизнью. У меня никогда не было времени, чтобы прийти в себя. Я не была готова к этому", – призналась Шинейд О'Коннор.

Женщина также добавила, что на концертах ее будут сопровождать специалисты из реабилитационного центра, поэтому фанаты могут за нее не переживать: "Если COVID-19 не помешает им, я буду там. Я просто не могу покинуть Ирландию до 2022 года". Кроме этого, перед отъездом артистка выпустит "бессмысленный альбом", а выход ее биографической книги уже запланирован на июнь следующего года. В завершение звезда поблагодарила всех за понимание и поддержку.