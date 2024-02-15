На скандал вже відреагували у Міністерстві закордонних справ України. У відомстві нагадали, що Росія щодня вбиває українців. Тому випускати продукт з такою назвою, коли вже другий рік триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну, неприпустимо.

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Скандал з MAC Cosmetics: реакція МЗС України

На своїй офіційній сторінці у соціальній мережі X (Twitter) МЗС України опублікувало колаж, який відображає справжню суть кольору "Russia Red". На фото можна побачити дівчину з червоною помадою, яка стікає з губ, ніби кров. Також на світлині зображений будинок, який росіяни зруйнували ракетами.

"Російський червоний" – назва популярного відтінку, особливо бренду MAC Cosmetics. Але йдеться зовсім не про красу чи кохання. Це колір крові українців, яких щодня вбиває Росія. Це справжній колір війни, яку ніхто й ніколи не повинен пережити,

– заявило МЗС України у дописі.

Також своєю реакцією на скандал поділилася українська піарниця, співзасновниця видавництва "Книголав" та обраниця міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби Світлана Павелецька. На своїй сторінці в інстаграмі вона зазначила, що бренд MAC Cosmetics не продається на українському ринку. Однак червону помаду "Russia Red" досі можна знайти у всьому світі.

За два роки війни ми, як ніколи, усвідомили, як виглядає russian red, – і ця назва набула зовсім іншого сенсу. Бо russian red – це не тон помади, яку жінка має наносити на свої губи. Це тисячі життів українців. Це сотні загублених дітей. Це тисячі людей, які тепер безхатьки. Це цивільні полонені. Це військові полонені,

– написала Світлана Павелецька в інстаграмі.