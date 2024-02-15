На скандал уже отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Россия ежедневно убивает украинцев. Поэтому выпускать продукт с таким названием, когда уже второй год продолжается полномасштабное вторжение России в Украину, недопустимо.

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Скандал с MAC Cosmetics: реакция МИД Украины

На своей официальной странице в социальной сети X (Twitter) МИД Украины опубликовало коллаж, который отражает истинную суть цвета "Russia Red". На фото можно увидеть девушку с красной помадой, которая стекает с губ, будто кровь. Также на фотографии изображен дом, который россияне разрушили ракетами.

"Русский красный" – название популярного оттенка, особенно бренда MAC Cosmetics. Но речь идет вовсе не о красоте или любви. Это цвет крови украинцев, которых ежедневно убивает Россия. Это настоящий цвет войны, которую никто и никогда не должен пережить,

– заявило МИД Украины в сообщении.

Также своей реакцией на скандал поделилась украинская пиарщица, соучредитель издательства "Книголав" и избранница министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая. На своей странице в инстаграмме она отметила, что бренд MAC Cosmetics не продается на украинском рынке. Однако красную помаду "Russia Red" до сих пор можно найти во всем мире.

За два года войны мы, как никогда, осознали, как выглядит russian red, – и это название приобрело совсем другой смысл. Потому что russian red – это не тон помады, которую женщина должна наносить на свои губы. Это тысячи жизней украинцев. Это сотни потерянных детей. Это тысячи людей, которые теперь бездомные. Это гражданские пленные. Это военные пленные,

– написала Светлана Павелецкая в инстаграмме.