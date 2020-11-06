У Голлівуді спалахнув черговий скандал: люди з інвалідністю розкритикували фільм "Відьми". Що стало причиною для гострих заяв та як на це відреагували представники Warner Bros. і актриса Енн Гетевей – дізнавайтесь на LifeStyle 24.

Скандал з "Відьмами": в чому причина

22 жовтня в Україні відбулась прем'єра фентезійної стрічки "Відьми". Спецефекти та неперевершена гра Енн Гетевей і Октавія Спенсер вже вразила багатьох кіноманів. Водночас стрічка загриміла у досить резонансний скандал, передає 24 канал.

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Люди з інвалідністю, зокрема, паралімпійські чемпіони, відверто виступили проти фільму Роберта Земекіса "Відьми". За їхніми словами, у стрічці демонізують тих, хто має відмінні від норми кінцівки.

Обурення викликали сцени, де Верховна Відьма, яку зіграла Енн Гетевей, постає з руками, на яких видніються три пальці. Це дуже схоже на ектродактильну аномалію кінцівок, більш відому як "роздвоєна рука". Чимало людей мають такий діагноз, а тому ця картинка може завдати психологічного болю тим, хто має генетичні відхилення.

Warner Bros., ви подумали, як репрезентація людей з відмінностями в кінцівках вплине на цю спільноту? – заявила паралімпійська чемпіонка з плавання Емі Маррен у твіттері.

@WarnerBrosUK was there much thought given as to how this representation of limb differences would effect the limb difference community?! @ReachCharity @RoaldFull pic.twitter.com/kiTEAuYt7i — Amy Marren (@amy_marren) November 2, 2020

Заяву стрімко підтримали у мережі, а адвокатка Шеннон Кроссленд додала, що суспільство не має приймати як норму те, що атрибутом відьом є наявність трьох пальців на руках.

"Це таке повідомлення ми хочемо передати наступним поколінням? Що три пальці – атрибут відьми? Це надзвичайно шкідливий образ. Інвалідність не повинна асоціюватися зі злом, ненормальністю, огидою, страхом чи чудовиськами", – заявила адвокатка.

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Реакція Warner Bros.

Обговорення у мережі не оминули увагою представники Warner Bros. Кінокомпанія запевнила, що не мала наміру ображати людей з інвалідністю, а хотіла передати те, що описав письменник Роальд Дал.

"Ми працювали з дизайнерами і художниками над новою інтерпретацією описаних в книзі відьминих кігтів, схожих на котячі. Ми не намагалися заохотити глядачів асоціювати себе з фантастичними, нелюдськими істотами. Фільм розповідає про силу добра і дружби. Ми сподіваємося, що наші глядачі, зокрема діти, зможуть насолодитися переглядом стрічки і прийняти цю ідею, наповнену любов'ю", – зазначили представники Warner Bros., передає Just Jared.



Енн Гетевей у фільмі "Відьми" / Фото The Independent

Коментар Енн Гетевей щодо скандалу

Не проігнорувала обурення суспільства і актриса Енн Гетевей, яка виконала головну роль у фільмі "Відьми". В інстаграмі вона опублікувала ролик, записаний з людьми з інвалідністю. У дописі актриса вибачилась за те, що образила почуття тих, хто має діагноз "роздвоєна рука".

Дозвольте мені почати з того, що я роблю все можливе, щоб бути чутливою до почуттів і переживань інших людей... Як та, хто дійсно вірить в інклюзивність і справді ненавидить жорстокість, я прошу вибачення за заподіяний біль. Пробачте, – написала Енн Гетевей.

Актриса додала, що не звернула увагу на деталі зображення Верховної Відьми. В іншому випадку Енн Гетевей не допустила б, щоб її героїня постала перед камерою в такому образі. Кінозірка додала, що надалі не буде допускати таких помилок.

"Я особливо хочу сказати, що співчуваю дітям, які мають роздвоєні кінцівки. Тепер, коли я більше обізнана в цій темі, обіцяю, що буду працювати краще. Я висловлюю особливі вибачення тим, хто завзято підтримує вас і любить так, як я своїх дітей. Вибачте, що підвела вашу спільноту", – додала Енн Гетевей.