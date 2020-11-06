В Голливуде разгорелся очередной скандал: люди с инвалидностью раскритиковали фильм "Ведьмы". Что стало причиной для острых заявлений и как на это отреагировали представители Warner Bros. и актриса Энн Хэтэуэй – узнавайте на LifeStyle 24.

Скандал с "Ведьмами": в чем причина

22 октября в Украине состоялась премьера фэнтезийной ленты "Ведьмы". Спецэффекты и непревзойденная игра Энн Хэтэуэй и Октавия Спенсер уже поразила многих киноманов. В то же время лента загремела в достаточно резонансный скандал, передает 24 канал.

Узнавайте больше Это просто дьявольская история: 5 причин, почему стоит посмотреть фильм "Ведьмы"

Люди с инвалидностью, в частности, паралимпийские чемпионы, откровенно выступили против фильма Роберта Земекиса "Ведьмы". По их словам, в ленте демонизируют тех, кто имеет отличные от нормы конечности.

Возмущение вызвали сцены, где Верховная Ведьма, которую сыграла Энн Хэтэуэй, возникает с руками, на которых видны три пальца. Это очень похоже на эктродактильную аномалию конечностей, более известную как "раздвоенная рука". Многие имеют такой диагноз, а потому эта картинка может нанести психологическую боль тем, кто имеет генетические отклонения.

Warner Bros., вы подумали, как репрезентация людей с различиями в конечностях повлияет на это сообщество? – заявила паралимпийская чемпионка по плаванию Эми Маррен в твиттере.

@WarnerBrosUK was there much thought given as to how this representation of limb differences would effect the limb difference community?! @ReachCharity @RoaldFull pic.twitter.com/kiTEAuYt7i — Amy Marren (@amy_marren) November 2, 2020

Заявление стремительно поддержали в сети, а адвокат Шеннон Кроссленд добавила, что общество не должен принимать как норму то, что атрибутом ведьм является наличие трех пальцев на руках.

"Это такое сообщение мы хотим передать следующим поколениям Что три пальца – атрибут ведьмы? Это очень вредный образ. Инвалидность не должна ассоциироваться со злом, ненормальностью, отвращением, страхом или чудовищами", – заявила адвокат.

Читайте также На фильм "Энола Холмс" подали в суд: юристы Netflix прокомментировали ситуацию

Реакция Warner Bros.

Обсуждение в сети не обошли вниманием представители Warner Bros. Кинокомпания заверила, что не намерена оскорблять людей с инвалидностью, а хотела передать то, что описал писатель Роальд Даль.

"Мы работали с дизайнерами и художниками над новой интерпретацией описанных в книге ведьминых когтей, похожих на кошачьи. Мы не пытались привлечь зрителей ассоциировать себя с фантастическими, нечеловеческими существами. Фильм рассказывает о силе добра и дружбы. Мы надеемся, что наши зрители, в том числе дети смогут насладиться просмотром ленты и принять эту идею, наполненную любовью ", – отметили представители Warner Bros., передает Just Jared.



Энн Хэтэуэй в фильме "Ведьмы" / Фото The Independent

Комментарий Хэтэуэй относительно скандала

НЕ проигнорировала возмущение общества и актриса Энн Хэтэуэй, которая исполнила главную роль в фильме "Ведьмы". В инстаграм она опубликовала ролик, записанный с людьми с инвалидностью. В посте актриса извинилась за то, что оскорбила чувства тех, у кого есть диагноз "раздвоенная рука".

Позвольте мне начать с того, что я делаю все возможное, чтобы быть чувствительной к чувствам и переживаниям других людей ... Как тот, кто действительно верит в инклюзивность действительно ненавидит жестокость, я прошу прощения за причиненный боль. Простите, – написала Энн Хэтэуэй.

Актриса добавила, что не обратила внимание на детали изображения Верховной Ведьмы. В противном случае Хэтэуэй не допустила бы, чтобы ее героиня предстала перед камерой в таком образе. Кинозвезда добавила, что впредь не будет допускать таких ошибок.

"Я особенно хочу сказать, что сочувствую детям, имеющим раздвоенные конечности. Теперь, когда я больше осведомлена в этой теме, обещаю, что буду работать лучше. Я выражаю особые извинения тем, кто упорно поддерживает вас и любит так, как я своих детей . Простите, что подвела ваше сообщество ", – добавила Энн Хэтэуэй.