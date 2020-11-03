На оригинальный фильм стриминговой компании Netflix подали в суд. Авторов популярной ленты "Энола Холмс" обвиняют в неправомерном использовании произведений Артура Конана-Дойла. Юристы уже подготовили ответ семье писателя.

Комментарий юристов Netflix

Легендарный писатель Артур Конан-Дойл уже 90 лет как умер, однако его произведения до сих пор являются одними из самых обсуждаемых в мире. Каждый год в Голливуде экранизируют новые ленты о Шерлоке Холмсе, каждая из которых получает бешеную популярность. Однако новый проект о сестре культового детектива Еноле вызвал судебные споры, передает The Hollywood Reporter.

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После волны обвинений от родственников писателя адвокаты стриминговой компании Netflix решили дать официальный ответ. По их словам, требования потомков Артура Конана-Дойла – безосновательны, ведь произведение, который использовали сценаристы "Енолы Холмс", есть в свободном доступе, а имя Шерлока не зарегистрировано как бренд. Поэтому компания не будет платить компенсацию семье "короля детективов".

Кроме этого, юрист Николас Джампол подчеркнул, что никаких авторских прав кинопроизводители не нарушили. Все потому, что Шерлок Холмс в ленте является второстепенным персонажем, а его напарник доктор Ватсон вообще не появляется в фильме "Энола Холмс".

"Истцы пытаются использовать закон о торговых марках, поскольку авторское право здесь не нарушено. Они хотят помешать другим свободно использовать и адаптировать в фильмах персонажа Шерлока Холмса. Но это не является функцией закона о торговых марках. Предотвращение создания новых произведений, содержащих фрагменты материалов, которые являются частью общественного достояния, противоречит законодательству", – подчеркнул Никола Джампол.

С чего начался судебный скандал

В сентябре 2020 года на Netflix презентовали новый приключенческий детектив "Энола Холмс". Лента получила бешеную популярность в сети и рассказала о приключениях сестры Шерлока и Майкрофта Холмсов после загадочного исчезновения их матери.

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Для создания ленты использовали роман Нэнси Спрингер, которая написала книгу о юной Енолу. Родственники Артура Конана-Дойла считают это неправомерным, поскольку они не давали разрешения на использование имени Шерлока Холмса и его сестры Енолы, которая эпизодически появляется в рассказах писателя. Кроме этого, они требуют финансовой компенсации за нарушение закона и запрет показа ленты.