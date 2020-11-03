На оригінальний фільм стрімінгової компанії Netflix подали до суду. Авторів популярної стрічки "Енола Холмс" звинувачують у неправомірному використанні творів Артура Конана-Дойла. Юристи вже підготували відповідь родині письменника.

Коментар юристів Netflix

Легендарний письменник Артур Конан-Дойл вже 90 років як помер, однак його твори і досі є одними з найбільш обговорюваних у світі. Щороку у Голлівуді екранізовують нові стрічки про Шерлока Холмса, кожна з яких отримує шалену популярність. Однак новий проєкт про сестру культового детектива Енолу викликав судові суперечки, передає The Hollywood Reporter.

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Після хвилі звинувачень від родичів письменника адвокати стрімінгової компанії Netflix вирішили дати офіційну відповідь. За їхніми словами, вимоги нащадків Артура Конана-Дойла – безпідставні, адже твір, який використали сценаристи "Еноли Холмс", є у вільному доступі, а ім'я Шерлока не зареєстровано як бренд. Тому компанія не буде платити компенсацію родині "короля детективів".

Окрім цього, юрист Ніколас Джампол наголосив, що жодних авторських прав кіновиробники не порушили. Все тому, що Шерлок Холмс у стрічці є другорядним персонажем, а його напарник доктор Ватсон взагалі не з'являється у фільмі "Енола Холмс".

"Позивачі намагаються використовувати закон про торговельні марки, оскільки авторське право тут не порушено. Вони хочуть заважати іншим вільно використовувати та адаптувати у фільми персонажа Шерлока Холмса. Але це не є функцією закону про торговельні марки. Запобігання створення нових творів, що містять фрагменти матеріалів, які є частиною громадського надбання, суперечить законодавству", – наголосив Нікола Джампол.

З чого почався судовий скандал

У вересні 2020 року на Netflix презентували новий пригодницький детектив "Енола Холмс". Стрічка отримала шалену популярність у мережі та розповіла про пригоди сестри Шерлока і Майкрофта Холмсів після загадкового зникнення їхньої матері.

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Для створення стрічки використали роман Ненсі Спрінгер, яка написала книгу про юну Енолу. Родичі Артура Конана-Дойла вважають це неправомірним, оскільки вони не давали дозволу на використання імені Шерлока Холмса та його сестри Еноли, яка епізодично з'являється в оповіданнях письменника. Окрім цього, вони вимагають фінансової компенсації за порушення закону та заборону показу стрічки.