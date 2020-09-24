Цікаві деталі про фільм "Енола Холмс", які точно змусять переглянути новинку Netflix
23 вересня на стрімінговій платформі Netflix вийшов довгоочікуваний фільм "Енола Холмс". Детективна стрічка всього за добу отримала шалену популярність серед кіноманів. То чому варто переглянути фільм "Енола Холмс" – читайте у цікавих фактах.
"Енола Холмс": цікаві факти
Сюжет фільму розповідає про знамениту родину Холмсів, передає 24 канал. Однак цього разу у центрі подій опиниться не легендарний Шерлок та його брат Майкрофт, а тендітна і не менш розумна сестра Енола. Саме вона візьметься за складну справу, яка стосуватиметься її родини.
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За сюжетом, одного дня зникає Еудора Холмс. Шерлок і Майкрофт переконані, що їхня мама вчинила самогубство. Однак у цю версію не вірить Енола, яка починає пошуки зниклої безвісти неньки. Допоможе їй у цьому щоденник мами, де є маленькі підказки того, що з нею могло статись. І у першому трейлері видно, що у своїй мандрівці допитлива Енола змушена буде перетворитись на справжню леді.
Дивіться трейлер до фільму "Енола Холмс": відео
Головну роль у стрічці виконала 16-річна акторка Міллі Боббі Браун. Дівчина не стримувала свого захвату, адже порушення тем сексизму і фемінізму у сучасному світі дають результат.
"Ми додали в цю історію оптимізм і гумор, але насправді вона про рівність статей", – заявила вона.
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Задовго до зйомок Міллі Боббі Браун зі старшою сестрою Пейдж прочитали книгу "Енола Холмс". Тому на знімальному майданчику акторка з легкістю показала непростий характер героїні та її звички.
Я хотіла розповісти історію так, як я її уявляла, читаючи книгу, а не просто виходити на знімальний майданчик і робити, що скажуть. І я вірила, що моя енергія, енергія юної дівчини, зробить цього персонажа трохи кращим, – зізналась Міллі Боббі Браун у коментарі La Nacion.
"Енола Холмс" / Фото Netflix
Водночас глядачі зможуть побачити більш турботливого і люблячого Шерлока. У спілкуванні з сестрою знаменитий детектив змінюється, про що розповів актор Генрі Кавілл в інтерв'ю Radio Times.
Під впливом Еноли Шерлок стає м'якшим. Вона дає йому можливість відкрити серце, чого ми не бачили у "попередніх версіях" цього героя, – поділився Генрі Кавілл.
Цікаво й те, що Енолі вдалось перехитрити своїх геніальних братів та втекти від них, щоб розпочати пошуки мами. Тому Шерлок і Майкрофт не приховуватимуть занепокоєння і вирушать у мандрівку за нею.
"Енола Холмс": головні герої фільму / Фото Netflix
Ще одним персонажем фільму "Енола Холмс", який неодмінно сподобається глядачам, став віконт Тьюксбері. Цю роль майстерно зіграв актор Луїс Партрідж. В одному з інтерв'ю він зізнався, що на кінопроби приїхав зі школи, тому зачитав репліки з фільму "Енола Холмс", будучи у своїй уніформі.
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У фільмі віконт допомагає Енолі у її пригодах. Між головними героями виникає особливий зв'язок, а спілкування є дружнім та водночас романтичним. Щоб переконливо зіграти у фільмі, актори Луїс Партрідж і Міллі Боббі Браун годинами спілкувались завдяки соцмережам та стали друзями.
Головні герої фільму "Енола Холмс" / Фото The Verge
Всі події фільму відбуваються у часи вікторіанської Англії, тому автори стрічки "Енола Холмс" створили костюми для головних героїв, які відповідали тому часу. Подбали вони і про інтер'єр помешкань, які з'являються в кадрі. Вінтажні люстри, шпалери та меблі: творці фільму врахували чимало деталей.
Фільм "Енола Холмс" / Фото The Verge
І хоч вбрання виглядали дуже ефектно, битись у сукнях з корсетами, за словами Міллі Боббі Браун, було незручно.
"Не так просто виконувати рухи, яким ти навчилася в легінсах і тренувальних штанах, якщо на тобі нижня сорочка, верхня сорочка, корсет, спідниця, панчохи, взуття на підборах", – поскаржилась актриса.
Оцінка глядачів
Фільм "Енола Холмс" вже з'явився на стрімінговій платформі Netflix, відтак перші глядачі змогли оцінити його. На сайті Rotten Tomatoes люди взяли участь у голосуванні, за результатами якого детективна стрічка отримала рейтинг у 87%. А от критики були в захваті від "Еноли Холмс": їхня оцінка була 91%.