23 вересня на стрімінговій платформі Netflix вийшов довгоочікуваний фільм "Енола Холмс". Детективна стрічка всього за добу отримала шалену популярність серед кіноманів. То чому варто переглянути фільм "Енола Холмс" – читайте у цікавих фактах.

"Енола Холмс": цікаві факти

Сюжет фільму розповідає про знамениту родину Холмсів, передає 24 канал. Однак цього разу у центрі подій опиниться не легендарний Шерлок та його брат Майкрофт, а тендітна і не менш розумна сестра Енола. Саме вона візьметься за складну справу, яка стосуватиметься її родини.

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За сюжетом, одного дня зникає Еудора Холмс. Шерлок і Майкрофт переконані, що їхня мама вчинила самогубство. Однак у цю версію не вірить Енола, яка починає пошуки зниклої безвісти неньки. Допоможе їй у цьому щоденник мами, де є маленькі підказки того, що з нею могло статись. І у першому трейлері видно, що у своїй мандрівці допитлива Енола змушена буде перетворитись на справжню леді.

Дивіться трейлер до фільму "Енола Холмс": відео

Головну роль у стрічці виконала 16-річна акторка Міллі Боббі Браун. Дівчина не стримувала свого захвату, адже порушення тем сексизму і фемінізму у сучасному світі дають результат.

"Ми додали в цю історію оптимізм і гумор, але насправді вона про рівність статей", – заявила вона.

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Задовго до зйомок Міллі Боббі Браун зі старшою сестрою Пейдж прочитали книгу "Енола Холмс". Тому на знімальному майданчику акторка з легкістю показала непростий характер героїні та її звички.

Я хотіла розповісти історію так, як я її уявляла, читаючи книгу, а не просто виходити на знімальний майданчик і робити, що скажуть. І я вірила, що моя енергія, енергія юної дівчини, зробить цього персонажа трохи кращим, – зізналась Міллі Боббі Браун у коментарі La Nacion.



"Енола Холмс" / Фото Netflix

Водночас глядачі зможуть побачити більш турботливого і люблячого Шерлока. У спілкуванні з сестрою знаменитий детектив змінюється, про що розповів актор Генрі Кавілл в інтерв'ю Radio Times.

Під впливом Еноли Шерлок стає м'якшим. Вона дає йому можливість відкрити серце, чого ми не бачили у "попередніх версіях" цього героя, – поділився Генрі Кавілл.

Цікаво й те, що Енолі вдалось перехитрити своїх геніальних братів та втекти від них, щоб розпочати пошуки мами. Тому Шерлок і Майкрофт не приховуватимуть занепокоєння і вирушать у мандрівку за нею.



"Енола Холмс": головні герої фільму / Фото Netflix

Ще одним персонажем фільму "Енола Холмс", який неодмінно сподобається глядачам, став віконт Тьюксбері. Цю роль майстерно зіграв актор Луїс Партрідж. В одному з інтерв'ю він зізнався, що на кінопроби приїхав зі школи, тому зачитав репліки з фільму "Енола Холмс", будучи у своїй уніформі.

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У фільмі віконт допомагає Енолі у її пригодах. Між головними героями виникає особливий зв'язок, а спілкування є дружнім та водночас романтичним. Щоб переконливо зіграти у фільмі, актори Луїс Партрідж і Міллі Боббі Браун годинами спілкувались завдяки соцмережам та стали друзями.



Головні герої фільму "Енола Холмс" / Фото The Verge

Всі події фільму відбуваються у часи вікторіанської Англії, тому автори стрічки "Енола Холмс" створили костюми для головних героїв, які відповідали тому часу. Подбали вони і про інтер'єр помешкань, які з'являються в кадрі. Вінтажні люстри, шпалери та меблі: творці фільму врахували чимало деталей.



Фільм "Енола Холмс" / Фото The Verge

І хоч вбрання виглядали дуже ефектно, битись у сукнях з корсетами, за словами Міллі Боббі Браун, було незручно.

"Не так просто виконувати рухи, яким ти навчилася в легінсах і тренувальних штанах, якщо на тобі нижня сорочка, верхня сорочка, корсет, спідниця, панчохи, взуття на підборах", – поскаржилась актриса.

Оцінка глядачів

Фільм "Енола Холмс" вже з'явився на стрімінговій платформі Netflix, відтак перші глядачі змогли оцінити його. На сайті Rotten Tomatoes люди взяли участь у голосуванні, за результатами якого детективна стрічка отримала рейтинг у 87%. А от критики були в захваті від "Еноли Холмс": їхня оцінка була 91%.