23 сентября на стриминговой платформе Netflix вышел долгожданный фильм "Энола Холмс". Детективная лента всего за сутки получила бешеную популярность среди киноманов. Так почему стоит посмотреть фильм "Энола Холмс" – читайте в интересных фактах.

"Энола Холмс": интересные факты

Сюжет фильма рассказывает о знаменитой семье Холмсов, передает 24 канал. Однако на этот раз в центре событий окажется не легендарный Шерлок и его брат Майкрофт, а хрупкая и не менее умная сестра Энола. Именно она возьмется за сложное дело, которое будет касаться ее семьи.

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По сюжету, однажды исчезает Эудора Холмс. Шерлок и Майкрофт убеждены, что их мама совершила самоубийство. Однако в эту версию не верит Энола, которая начинает поиски пропавшей без вести матери. Поможет ей в этом дневник мамы, где есть маленькие подсказки того, что с ней могло произойти. И в первом трейлере видно, что в своем путешествии любознательная Энола вынуждена будет превратиться в настоящую леди.

Смотрите трейлер к фильму "Энола Холмс": видео

Главную роль в ленте исполнила 16-летняя актриса Милли Бобби Браун. Девушка не сдерживала своего восторга, ведь нарушения тем сексизма и феминизма в современном мире дают результат.

"Мы добавили в эту историю оптимизм и юмор, но на самом деле она о равенстве полов", – заявила она.

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Задолго до съемок Милли Бобби Браун со старшей сестрой Пейдж прочитали книгу "Энола Холмс". Поэтому на съемочной площадке актриса с легкостью показала непростой характер героини и ее привычки.

Я хотела рассказать историю так, как я ее представляла, читая книгу, а не просто выходить на площадку и делать, что скажут. И я верила, что моя энергия, энергия юной девушки, сделает этот персонаж немного лучше,

– призналась Милли Бобби Браун в комментарии La Nacion.



"Энола Холмс" / Фото Netflix

В то же время зрители смогут увидеть более заботливого и любящего Шерлока. В общении с сестрой знаменитый детектив меняется, о чем рассказал актер Генри Кавилл в интервью Radio Times.

Под влиянием Энолы Шерлок становится мягче. Она дает ему возможность открыть сердце, чего мы не видели в "предыдущих версиях" этого героя,

– поделился Генри Кавилл.

Интересно и то, что Эноле удалось перехитрить своих гениальных братьев и убежать от них, чтобы начать поиски мамы. Поэтому Шерлок и Майкрофт не будут скрывать беспокойства и отправятся в путешествие за ней.



"Энола Холмс": главные герои фильма / Фото Netflix

Еще одним персонажем фильма "Энола Холмс", который непременно понравится зрителям, стал виконт Тьюксбери. Эту роль мастерски сыграл актер Луис Партридж. В одном из интервью он признался, что на кинопробы приехал из школы, поэтому зачитал реплики из фильма "Энола Холмс", будучи в своей униформе.

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В фильме виконт помогает Эноле в ее приключениях. Между главными героями возникает особая связь, а общение является дружеским и одновременно романтическим. Чтобы убедительно сыграть в фильме, актеры Луис Партридж и Милли Бобби Браун часами общались благодаря соцсетям и стали друзьями.



Главные герои фильма "Энола Холмс" / Фото The Verge

Все события фильма происходят во времена викторианской Англии, поэтому авторы ленты "Энола Холмс" создали костюмы для главных героев, которые соответствовали тому времени. Позаботились они и об интерьере помещений, которые появляются в кадре. Винтажные люстры, обои и мебель: создатели фильма учли немало деталей.



Фильм "Энола Холмс" / Фото The Verge

И хотя наряды выглядели очень эффектно, драться в платьях с корсетами, по словам Милли Бобби Браун, было неудобно.

"Не так просто выполнять движения, которым ты научилась в леггинсах и тренировочных штанах, если на тебе нижняя рубашка, верхняя рубашка, корсет, юбка, чулки, обувь на каблуках", – пожаловалась актриса.

Оценка зрителей

Фильм "Энола Холмс" уже появился на стриминговой платформе Netflix, поэтому первые зрители смогли оценить его. На сайте Rotten Tomatoes люди приняли участие в голосовании, по результатам которого детективная лента получила рейтинг в 87%. А вот критики были в восторге от "Энолы Холмс": их оценка была 91%.