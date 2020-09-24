Интересные детали о фильме "Энола Холмс", которые точно заставят пересмотреть новинку Netflix
23 сентября на стриминговой платформе Netflix вышел долгожданный фильм "Энола Холмс". Детективная лента всего за сутки получила бешеную популярность среди киноманов. Так почему стоит посмотреть фильм "Энола Холмс" – читайте в интересных фактах.
"Энола Холмс": интересные факты
Сюжет фильма рассказывает о знаменитой семье Холмсов, передает 24 канал. Однако на этот раз в центре событий окажется не легендарный Шерлок и его брат Майкрофт, а хрупкая и не менее умная сестра Энола. Именно она возьмется за сложное дело, которое будет касаться ее семьи.
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По сюжету, однажды исчезает Эудора Холмс. Шерлок и Майкрофт убеждены, что их мама совершила самоубийство. Однако в эту версию не верит Энола, которая начинает поиски пропавшей без вести матери. Поможет ей в этом дневник мамы, где есть маленькие подсказки того, что с ней могло произойти. И в первом трейлере видно, что в своем путешествии любознательная Энола вынуждена будет превратиться в настоящую леди.
Смотрите трейлер к фильму "Энола Холмс": видео
Главную роль в ленте исполнила 16-летняя актриса Милли Бобби Браун. Девушка не сдерживала своего восторга, ведь нарушения тем сексизма и феминизма в современном мире дают результат.
"Мы добавили в эту историю оптимизм и юмор, но на самом деле она о равенстве полов", – заявила она.
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Задолго до съемок Милли Бобби Браун со старшей сестрой Пейдж прочитали книгу "Энола Холмс". Поэтому на съемочной площадке актриса с легкостью показала непростой характер героини и ее привычки.
Я хотела рассказать историю так, как я ее представляла, читая книгу, а не просто выходить на площадку и делать, что скажут. И я верила, что моя энергия, энергия юной девушки, сделает этот персонаж немного лучше,
– призналась Милли Бобби Браун в комментарии La Nacion.
"Энола Холмс" / Фото Netflix
В то же время зрители смогут увидеть более заботливого и любящего Шерлока. В общении с сестрой знаменитый детектив меняется, о чем рассказал актер Генри Кавилл в интервью Radio Times.
Под влиянием Энолы Шерлок становится мягче. Она дает ему возможность открыть сердце, чего мы не видели в "предыдущих версиях" этого героя,
– поделился Генри Кавилл.
Интересно и то, что Эноле удалось перехитрить своих гениальных братьев и убежать от них, чтобы начать поиски мамы. Поэтому Шерлок и Майкрофт не будут скрывать беспокойства и отправятся в путешествие за ней.
"Энола Холмс": главные герои фильма / Фото Netflix
Еще одним персонажем фильма "Энола Холмс", который непременно понравится зрителям, стал виконт Тьюксбери. Эту роль мастерски сыграл актер Луис Партридж. В одном из интервью он признался, что на кинопробы приехал из школы, поэтому зачитал реплики из фильма "Энола Холмс", будучи в своей униформе.
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В фильме виконт помогает Эноле в ее приключениях. Между главными героями возникает особая связь, а общение является дружеским и одновременно романтическим. Чтобы убедительно сыграть в фильме, актеры Луис Партридж и Милли Бобби Браун часами общались благодаря соцсетям и стали друзьями.
Главные герои фильма "Энола Холмс" / Фото The Verge
Все события фильма происходят во времена викторианской Англии, поэтому авторы ленты "Энола Холмс" создали костюмы для главных героев, которые соответствовали тому времени. Позаботились они и об интерьере помещений, которые появляются в кадре. Винтажные люстры, обои и мебель: создатели фильма учли немало деталей.
Фильм "Энола Холмс" / Фото The Verge
И хотя наряды выглядели очень эффектно, драться в платьях с корсетами, по словам Милли Бобби Браун, было неудобно.
"Не так просто выполнять движения, которым ты научилась в леггинсах и тренировочных штанах, если на тебе нижняя рубашка, верхняя рубашка, корсет, юбка, чулки, обувь на каблуках", – пожаловалась актриса.
Оценка зрителей
Фильм "Энола Холмс" уже появился на стриминговой платформе Netflix, поэтому первые зрители смогли оценить его. На сайте Rotten Tomatoes люди приняли участие в голосовании, по результатам которого детективная лента получила рейтинг в 87%. А вот критики были в восторге от "Энолы Холмс": их оценка была 91%.