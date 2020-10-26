Стрімінгова компанія Netflix загриміла у резонансний скандал: на платформі з'явився фільм "Красуньки", де актриси-школярки показали відверті танці. Через це кіномани влаштували бойкот і закликали скасовувати підписки. Деталі скандалу – у матеріалі.

Реакція мережі на фільм Netflix

Ще у вересні 2020 року, коли на платформі презентували фільм "Красуньки", користувачі мережі написали відкритий лист до Netflix. Кіномани запропонували видалити стрічку через її скандальні кадри. Однак компанія вирішила не виконувати цієї умови та отримала радикальну реакцію, передає The Daily Mail.

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У мережі створили флешмоб #CancelNetflix, що закликав людей, яким теж не подобається ця ситуація, скасувати підписки. І, за даними аналітичної компанії Antenna, кількість передплатників Netflix зменшилось у 5 разів порівняно з вереснем 2020 року. Водночас в аналітичній компанії YipitData наголосили, що такі показники спричинив хештег. Після його появи у твіттері кількість відмов від Netflix досягло багаторічних максимумів.

За даними таблоїду, 21 жовтня стрімінгова платформа презентувала інвесторам звіт. Представники Netflix підтвердили, що поставлених цілей щодо кількості підписників не вдалось реалізувати. З липня до вересня на сайті зареєструвались 2,2 мільйона людей, коли у попередні квартали їх було 10 і 16 мільйонів. Різкий спад стрімінгова компанія пояснила послабленням карантину у світі та конкуренцією на кіноринку.

Що відомо про скандал з "Красуньками"

"Красуньки" вийшли на Netflix 9 вересня 2020 року та відтоді не припиняють потрапляти у скандальні новини. Все тому, що у центрі фільму опинились 11-річні школярки, які вивчають тверк. Підлітки зображені занадто сексуальними, що, на думку користувачів мережі, можна розцінювати як заклик до педофілії. Окрім цього, і постер до стрічки та опис також викликають багато питань. У Техасі за розгляд резонансної справи взялась прокуратура, а люди масово почали бойкотувати Netflix.



Постери до фільму "Красуньки" / Фото Hollywood Unlocked

Самі ж автори фільму та представники компанії не поділяють обурення. На їхню думку, у "Красуньках" навпаки показують, як школярки стикаються із тиском на етапі дорослішання.

"Красуньки" – соціальний коментар проти сексуалізації неповнолітніх дітей. Це відзначений нагородами фільм і потужна історія про тиск на молодих дівчат, з яким вони стикаються в соцмережах і суспільстві в цілому. І ми закликаємо всіх, кому небайдужі ці важливі питання, подивитися цей фільм, – заявили представники компанії.

Прокоментувала ситуацію і режисерка фільму Маймуна Дукуре. Вона заявила, що хотіла не показати сексуалізацію дівчаток, а загострити увагу на цій проблемі.

"Я сама бачила так стільки питань, якими живуть молоді дівчата зараз. Тому і вирішила зняти цей фільм, забити на сполох і сказати: "Нам потрібно захищати своїх дітей. Так, це сміливо, це феміністично, але водночас дуже важливо. Потрібно створювати дискусії та намагатися знаходити рішення для мене, як режисера, для політиків та батьків", – заявила Маймуна Дукуре.

Фільм "Красуньки": дивіться відео трейлеру