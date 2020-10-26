Стримингова компания Netflix загремела в резонансный скандал: на платформе появился фильм "Милашки", где актрисы-школьницы показали откровенные танцы. Поэтому киноманы устроили бойкот и призвали отменять подписки. Детали скандала – в материале.

Реакция сети на фильм Netflix

Еще в сентябре 2020 года, когда на платформе презентовали фильм "Милашки", пользователи сети написали открытое письмо к Netflix. Киноманы предложили удалить ленту из-за ее скандальных кадров. Однако компания решила не выполнять это условие и получила радикальную реакцию, передает The Daily Mail.

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В сети создали флешмоб #CancelNetflix, призывавший людей, которым тоже не нравится эта ситуация, отменить подписки. И, по данным аналитической компании Antenna, количество подписчиков Netflix уменьшилось в 5 раз по сравнению с сентябрем 2020 года. В то же время в аналитической компании YipitData отметили, что такие показатели вызвал хэштег. После его появления в твиттере количество отказов от Netflix достигло многолетних максимумов.

По данным таблоида, 21 октября стриминговая платформа представила инвесторам отчет. Представители Netflix подтвердили, что поставленных целей по количеству подписчиков не удалось реализовать. С июля по сентябрь на сайте зарегистрировались 2,2 миллиона человек, когда в предыдущие кварталы их было 10 и 16 миллионов. Резкий спад стриминговая компания объяснила ослаблением карантина в мире и конкуренцией на кинорынке.

Что известно о скандале с "Милашками"

"Милашки" вышли на Netflix 9 сентября 2020 года и с тех пор не прекращают попадать в скандальные новости. Все потому, что в центре фильма оказались 11-летние школьницы, которые изучают тверк. Подростки изображены слишком сексуальными, что, по мнению пользователей сети, можно расценивать как призыв к педофилии. Кроме этого, и постер к ленте и описание также вызывают много вопросов. В Техасе за рассмотрение резонансного дела взялась прокуратура, а люди массово начали бойкотировать Netflix.



Постеры к фильму "Милашки" / Фото Hollywood Unlocked

Сами же авторы фильма и представители компании не разделяют возмущение. По их мнению, в "Милашках" наоборот показывают, как школьницы сталкиваются с давлением на этапе взросления.

"Милашки" – социальный комментарий против сексуализации несовершеннолетних детей. Это отмеченный наградами фильм и мощная история о давлении на молодых девушек, с которым они сталкиваются в соцсетях и обществе в целом. И мы призываем всех, кому небезразличны эти важные вопросы, посмотреть этот фильм, – заявили представители компании.

Прокомментировала ситуацию и режиссер фильма Маймун Дукур. Она заявила, что хотели не показать сексуализацию девочек, а заострить внимание на этой проблеме.

"Я сама видела столько вопросов, которыми живут молодые девушки сейчас. Поэтому и решила снять этот фильм, забить тревогу и сказать: "Нам нужно защищать своих детей. Да, это смело, это феминистически, но одновременно очень важно. Нужно создавать дискуссии и пытаться находить решение для меня, как режиссера, для политиков и родителей", – заявила Маймун Дукур.

Фильм "Милашки": смотрите видео трейлера