Французский фильм "Милашки" наделал немало шума в сети. Ленту, как и стриминговую платформу Netflix, обвинили в показе слишком откровенных кадров со школьницами. На резонансный скандал отреагировал генеральный директор компании Тед Сарандос.

Как передает Variety, глава Netflix принял участие в конференции, которая состоялась в рамках вручения наград Vanguard. Тед Сарандос не ушел от провокационного вопроса относительно ленты, а потому впервые прокомментировал громкий скандал, охвативший сеть.

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По его словам, критика людей является неоправданной, а споры относительно показа фильма возникли только в США. Поэтому фильм не исчезнет со стриминговой платформы.

"Фильм говорит сам за себя. Это очень личная лента о взрослении. Это история режиссера, и фильм очень хорошо оценили эксперты премии Сандэнс. Без всяких споров ленту показали во всей Европе. Поэтому немножко странно, что в 2020 году в Америке мы обсуждаем вопросы цензуры", – заявил Тед Сарандос.

Что известно о скандале с "Милашками"

Фильм вышел на стриминговой платформе 9 сентября 2020 года и сразу же отметился скандалом. Киноманы заявили, что 11-летние школьницы предстают в ленте слишком сексуальными. Об этом свидетельствовал и постер, где дети позировали в откровенных танцевальных костюмах.

Возмутили и провокационные сцены, где дети учились танцевать тверк. Девочки выглядели слишком сексуальными, как для своего возраста, а потому фильм "Милашки" восприняли как призывы к педофилии. В Техасе за рассмотрение дела взялась прокуратура, а в сети вспыхнули протесты с призывами отменить подписку Netflix и бойкотировать ленту.

Постеры к фильму "Милашки" / Фото Hollywood Unlocked

Сама же компания Netflix оправдывала ленту. По словам представителей платформы, фильм разоблачает важные социальные темы, а потому его стоит пересмотреть.

"Милашки" – социальный комментарий против сексуализации несовершеннолетних детей. Это отмеченный наградами фильм и мощная история о давлении на молодых девушек, с которым они сталкиваются в соцсетях и обществе в целом. И мы призываем всех, кому небезразличны эти важные вопросы, посмотреть этот фильм", – заявили представители компании, передает журнал People.