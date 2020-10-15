Французький фільм "Красуньки" наробив чималого галасу у мережі. Стрічку, як і стрімінгову платформу Netflix, звинуватили у показі надто відвертих кадрів зі школярками. На резонансний скандал відреагував генеральний директор компанії Тед Сарандос.

Як передає Variety, очільник Netflix взяв участь у конференції, що відбулась у рамках вручення нагород Vanguard. Тед Сарандос не уникнув провокативного питання щодо стрічки "Красунь", а тому вперше прокоментував резонансний скандал, що охопив мережу.

Читайте також Резонансний скандал з Netflix: режисерка фільму "Красуньки" прокоментувала критику мережі

За його словами, критика людей є невиправданою, а суперечки щодо показу фільму виникли тільки в США. Тому "Красуньки" не зникнуть зі стрімінгової платформи.

"Фільм говорить сам за себе. Це дуже особиста стрічка про дорослішання. Це історія режисерки, і фільм дуже добре оцінили експерти премії Санденс. Без жодних суперечок стрічку показали у всій Європі. Тому трішки дивно, що в 2020 році в Америці ми обговорюємо питання цензури", – заявив Тед Сарандос.

Що відомо про скандал з "Красуньками"

Фільм "Красуньки" вийшов на стрімінговій платформі 9 вересня 2020 року та одразу ж відзначився скандалом. Кіномани заявили, що 11-річні школярки постають у стрічці надто сексуальним. Про це свідчив і постер, де діти позували у відвертих танцювальних костюмах.

Обурили і провокативні сцени, де діти вчились танцювати тверк. Дівчатка виглядали занадто сексуальними, як для свого віку, а тому фільм "Красуньки" сприйняли як заклики до педофілії. У Техасі за розгляд справи взялась прокуратура, а у мережі спалахнули протести із закликами скасувати підписку Netflix та бойкотувати стрічку.



Постери до фільму "Красуньки" / Фото Hollywood Unlocked

Сама ж компанія Netflix виправдовувала стрічку. За словами представників платформи, фільм викриває важливі соціальні теми, а тому "Красуньок" варто переглянути.

"Красуньки" – соціальний коментар проти сексуалізації неповнолітніх дітей. Це відзначений нагородами фільм і потужна історія про тиск на молодих дівчат, з яким вони стикаються в соцмережах і суспільстві в цілому. І ми закликаємо всіх, кому небайдужі ці важливі питання, подивитися цей фільм", – заявили представники компанії, передає журнал People.