Російська модель Ірина Шейк знялась у рекламі круїзної колекції бренду Zimmermann, чим вже розбурхала уяву багатьох шанувальників. Фотосесія відбулась на узбережжі Сицилії, де мальовничі кадри чудово гармоніювали з новою колекцією.

Зіркова матуся та модель Ірина Шейк, як і чимало інших зірок, повернулись до роботи після карантину, повідомляє 24 канал. Хоч цього року світ зупинився на тривалу паузу і люди не мали можливості подорожувати, Ірина Шейк у новій фотосесії натякає, що не варто розчаровуватись і вже будувати плани на наступний рік.

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Відомо, що зйомки купальників австралійського бренду Zimmermann проходили на початку вересня, відтак ми можемо бачити чарівні краєвиди скелястого берегу, блакитне море та старовинні вілли. Ірина Шейк приміряла для фотосесії декілька купальників, що підкреслювали її ідеальну фігуру, а також костюми з тропічним принтом і сукні, від яких не варто відмовлятись у спекотній відпустці.

Ірина Шейк у новій рекламі круїзної колекції Zimmermann: фото / Zimmermann

Окрім знімків, Ірина позувала у гарячому відеоролику, де засвітила розкішні форми тіла. Одним з креативних директорів зйомки виступила стиліст і модний консультант Габріель Хекворті.