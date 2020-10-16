Российская модель Ирина Шейк снялась в рекламе круизной коллекции бренда Zimmermann, чем уже взбудоражила воображение многих поклонников. Фотосессия состоялась на побережье Сицилии, где живописные кадры прекрасно гармонировали с новой коллекцией.

Звездная мамочка и модель Ирина Шейк, как и многие другие звезды, вернулись к работе после карантина, сообщает 24 канал. Хоть в этом году мир встал на длительную паузу и люди не имели возможности путешествовать, Ирина Шейк в новой фотосессии намекает, что не стоит разочаровываться и уже строить планы на следующий год.

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Известно, что съемки купальников австралийского бренда Zimmermann проходили в начале сентября, поэтому мы можем видеть волшебные пейзажи скалистого берега, голубое море и старинные виллы. Ирина Шейк примерила для фотосессии несколько купальников, которые подчеркивали ее идеальную фигуру, а также костюмы с тропическим принтом и платья, от которых не стоит отказываться в жарком отпуске.

Ирина Шейк в новой рекламе круизной коллекции Zimmermann: фото / Zimmermann

Кроме снимков, Ирина позировала в горячем видеоролике, где засветила роскошные формы. Одним из креативных директоров съемки выступила стилист и модный консультант Габриэль Хэкворти.