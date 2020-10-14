Успешная модель с мировым именем Ирина Шейк часто демонстрирует провокационные наряды на светских мероприятиях и красных дорожках. На этот раз она выбрала платье с леопардовым принтом, однако показала его не во свете софитов, а в постели.

На личной странице в инстаграме с 14-миллионной аудиторией Ирина Шейк опубликовала домашнее фото, однако наряд для кадра выбрала совсем не повседневный. На ней изысканное платье от премиального американского бренда Zac Posen. Именно основатель дома мод Зак Позен пошил второе свадебное платье для принцессы Евгении.

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Да, модель одета в роскошное вечернее платье со смелым леопардовым принтом. Под наряд Ирина Шейк не стала подбирать бюстгальтер, потому декольте выглядело очень откровенно, ведь платье было без рукавов, а имело завязку на шее.

Несмотря на то, что платье свободного кроя, звезда показала и стройную хрупкую фигуру благодаря выгодной позе. Она изображена в расстеленной кровати с постелью белого цвета с леопардовым принтом. Фото было достаточно дерзким из-за такого анималистичного сочетания. Сам Зак Позен прокомментировал кадр так: "Кошачьи чувства утром".



Ирина Шейк в платье с леопардовым принтом / Фото Instagram / @irinashayk