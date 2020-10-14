Успішна модель зі світовим ім'ям Ірина Шейк часто демонструє провокативні вбрання на світських заходах і червоних доріжках. Цього разу вона обрала сукню з леопардовим принтом, однак показала її не у світлі софітів, а в ліжку.

На особистій сторінці в інстаграмі з 14-мільйонною аудиторією Ірина Шейк опублікувала домашнє фото, однак вбрання для кадру обрала зовсім не повсякденне. На ній вишукана сукня від преміального американського бренду Zac Posen. Саме засновник будинку мод Зак Позен пошив другу весільну сукню для принцеси Євгенії.

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Так, модель одягнена у розкішну вечірню сукню зі сміливим леопардовим принтом. Під вбрання Ірина Шейк не стала підбирати бюстгальтер, тому декольте виглядало дуже відверто, адже сукня була без рукавів, а мала зав'язку на шиї.

Попри те, що сукня вільного крою, зірка показала й струнку тендітну фігуру завдяки вигідній позі. Вона зображена в розстеленому ліжку з постіллю білого кольору з леопардовим принтом. Фото було досить зухвалим через таке анімалістичне поєднання. Сам Зак Позен прокоментував кадр так: "Котячі почуття вранці".



Ірина Шейк у сукні з леопардовим принтом / Фото Instagram / @irinashayk