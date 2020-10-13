Американський дизайнер та модельєр Зак Позен з нагоди річниці весілля принцеси Євгенії з Джеком Бруксбенком поділився архівним фото другої сукні принцеси.

Два дні тому, 11 жовтня, принцеса Йоркська Євгенія святкувала другу річницю одруження з Джеком Бруксбенком. З нагоди свята американський модельєр та дизайнер Зак Позен опублікував в інстаграмі архівну світлину.

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На фото зображене щасливе новоспечене подружжя. А принцеса Євгенія позує в другій весільній сукні. У ній вона після офіційного вінчання прибула на урочистий бенкет.

Ніжна, кольору "англійської троянди", сукня була з корсетом та довгою й пишною плісованою спідницею. Вона чудово пасувала принцесі Євгенії та підкреслювала її бездоганну фігуру. Зак Позен також під фото привітав подружжя з річницею.

"Щасливої другої річниці, дорогі принцесо Євгеніє та Джеку! Створення цієї сукні для чудового моменту у вашому житті було таким особливим. Цей чудовий чарівний день, коли я був з вами і сім'єю, я буду пам'ятати завжди. Бажаю вам обом любові і щастя з вашим янголятком на шляху", – написав модельєр під архівним фото.

Нагадаємо, що Йоркська принцеса Євгенія з чоловіком Джеком зараз очікує на появу первістка, про що вони розповіли цьогоріч 25 вересня. Відповідно до заяв палацу, малюк має народитися на початку 2021 року.