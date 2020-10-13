Американский дизайнер и модельер Зак Позен по случаю годовщины свадьбы принцессы Евгении с Джеком Бруксбенком поделился архивным фото второго платья принцессы.

Два дня назад, 11 октября, принцесса Йоркская Евгения праздновала вторую годовщину бракосочетания с Джеком Бруксбенком. По случаю праздника американский модельер и дизайнер Зак Позен опубликовал в инстаграме архивную фотографию.

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На фото изображены счастливые новоиспеченные супруги. А принцесса Евгения позирует во втором свадебном платье. В нем она после официального венчания прибыла на торжественный пир.

Нежное, цвета "английской розы", платье было с корсетом и длинной и пышной плиссированной юбкой. Оно прекрасно подходило принцессе Евгении и подчеркивало ее безупречную фигуру. Зак Позен также под фото поздравил супругов с годовщиной.

"Счастливой второй годовщины, дорогие принцесса Евгения и Джек! Создание этого платья для прекрасного момента в вашей жизни было таким особенным. Этот чудесный волшебный день, когда я был с вами и семьей, я буду помнить всегда. Желаю вам обоим любви и счастья с вашим ангелочком на пути", – написал модельер под архивным фото.

Напомним, что Йоркская принцесса Евгения с мужем Джеком сейчас ожидает появления первенца, о чем они рассказали в этом году 25 сентября. Согласно заявлениям дворца, малыш должен родиться в начале 2021 года.