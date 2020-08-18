Популярна українська реперка Alyona Alyona з червня бореться з зайвими кілограмами й за рік хоче побачити на вагах мінус 29. Худне зірка не лише завдяки правильному харчуванню, а й пітніючи в тренажерному залі. Одне зі своїх занять спортом вона показала в мережі.

Учасниця нового сезону шоу "Танці з зірками" Alyona Alyona напередодні участі в проєкті взялась худнути. За день після свого 29-річчя знаменитість вирішила, що до наступного дня народження позбудеться зайвих 29 кілограмів. Проте результати перевершили очікування реперки й вже за півтора місяця вона скинула 10 кілограмів. Про своє ставлення до спорту зірка розповіла на особистій сторінці в інстаграмі.

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Як з'ясувалось, в шкільні роки Alyona Alyona грала в баскетбольній команді. Якщо багато м'ячів вона не закидала, то корпусом як захисник працювала добре. Проте жоден інший вид спорту її не цікавив, а екстремальні заняття викликали лише страх.

Спорт – то не моя любов. Особливо екстремальний. Страх сковує мене і адреналін не штовхає до дій, а змушує ціпеніти. Та й якось жити хочеться, знаєте,

– поділилась Alyona Alyona.

До кар'єри на сцені реперка працювала вихователькою в дитсадку й наголосила, що тоді фізична активність була присутня в її житті. Для малюків вона була й фізінструктором і разом з ними вчилася рухатися правильно, тягнутися, нахилятися, стрибати. Проте після старту музичної кар'єри спорт повернувся в життя Alyona Alyona лише на карантині.

"Під час карантину я займалася вправами вдома – степ аеробіка крутезна. Зараз я ходжу в зал і все, що я там роблю, – в кайф: як би не було тяжко і скільки б відер поту з мене не витекло", – розповіла реперка.

Відвертий допис зірка доповнила промовистим фото з тренажерного залу. Вона показала, яких зусиль докладає, щоб привести своє тіло у форму.

Нагадаємо, що Alyona Alyona має проблеми зі спиною, тому займається з особистим тренером й уважно слідкує за своїм здоров'ям. У червні її вага складала 127,4 кілограма. З того часу вона відмовилась від багатьох улюблених страв – м'яса, наваристого борщу тата і солодкого. Тому результати двомісячного схуднення артистки досить помітні.