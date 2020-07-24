У червні реперка Alyona Alyona оголосила про старт боротьби з зайвими кілограмами. За рік вона планує схуднути на 29 кілограмів, проте вже за півтора місяця на її вагах мінус 10. Зірка поділилась, як досягнути таких результатів.

Одна з найуспішніших зірок українського шоу-бізнесу понад місяць бореться з зайвими кілограмами. 15 червня, після свого 29-річчя, Alyona Alyona важила 127,4 кілограма. Цю цифру реперка прагне зменшити на 29 кілограмів до наступного дня народження, але, схоже, їй вдасться досягнути значно кращих результатів. В інстаграм-профілі зірка зізналася, що лише за півтора місяця позбулась 10 зайвих кілограмів.

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Як Alyona Alyona схудла на 10 кілограмів?

Зважаючи на те, що концертна діяльність зараз призупинена, реперка має більше вільного часу, який вирішила присвятити власному тілу. Схуднення вона розпочала з дієтолога-терапевта й переконує, що це правильне рішення. Адже Alyona Alyona здала безліч аналізів, які показали чимало відхилень в роботі печінки, недостачу йоду та вітаміну D. Проте найбільшим потрясінням стало те, що 29-річна зірка – за один крок до цукрового діабету.

Ще під час тривалої відпустки на Балі Alyona Alyona почала харучуватися по-іншому – свіжими фруктами та кашами. Проте після консультації в лікаря вона усвідомила, що це харчування не було правильним. Тепер вона замінила фрукти овочами й налягає на білок та крупи з низьким глікемічним індексом.

Зараз я прокидаюся щодня о 6 ранку, їм тричі на день чітко по таймінгу і лягаю спати не пізніше 23 години. І ось результати. Більші, ніж я планувала, бо мала скидати 10 кілограмів за 4 місяці. А вийшло за 1,5,

– зізналась реперка.

Alyona Alyona також наголосила, що в її графіку є фізичні навантаження та тренування. Варто зазначити, що їй довелось відмовитись від улюблених страв. Реперка давно забула смак наваристого борщу тата, червоного м'яса, молочних продуктів, солодощів та навіть легких перекусів, адже харчується лише за визначеним режимом.

Як виглядає схудла Alyona Alyona?

Відвертий допис реперка доповнила кумедним фото, на якому позувала з курйозною гантелею. У руках вона тримала качан кукурудзи з хлібцями. Схоже, кадр був зроблений після фізичних навантажень, адже Alyona Alyona була одягнена в спортивний одяг, а на голові мала пов'язку для тренувань.

Зірка не стала фотографуватися у повен зріст попри хороші результати схуднення, засвітивши на камеру лише обличчя.

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