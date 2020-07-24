В июне рэперша Alyona Alyona объявила о старте борьбы с лишними килограммами. За год она планирует похудеть на 29 килограммов, однако уже через полтора месяца на ее весах минус 10. Звезда поделилась, как достичь таких результатов.

Одна из самых успешных звезд украинского шоу-бизнеса больше месяца борется с лишними килограммами. 15 июня, после своего 29-летия, Alyona Alyona весила 127,4 килограмма. Эту цифру рэперша стремится уменьшить на 29 килограммов до следующего дня рождения, но, похоже, ей удастся достичь значительно лучших результатов. В инстаграм-профиле звезда призналась, что только за полтора месяца избавилась от 10 лишних килограммов.

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Как Alyona Alyona похудела на 10 килограммов?

Из-за того, что концертная деятельность сейчас приостановлена, рэперша имеет больше свободного времени, которое решила посвятить собственному телу. Похудение она начала с диетолога-терапевта и убеждает, что это правильное решение. Ведь Alyona Alyona сдала множество анализов, которые показали немало отклонений в работе печени, недостаток йода и витамина D. Однако самым большим потрясением стало то, что 29-летняя звезда – в одном шаге от сахарного диабета.

Еще во время длительного отпуска на Бали Alyona Alyona начала питаться иначе – свежими фруктами и кашами. Однако после консультации у врача она осознала, что это питание не было правильным. Теперь она заменила фрукты овощами и налегает на белок и крупы с низким гликемическим индексом.

Сейчас я просыпаюсь каждый день в 6 утра, ем трижды в день строго по таймингу и ложусь спать не позже 23 часов. И вот результаты. Больше, чем я планировала, потому что должна была сбрасывать 10 килограммов за 4 месяца. А получилось за 1,5,

– призналась рэперша.

Alyona Alyona также отметила, что в ее графике есть физические нагрузки и тренировки. Стоит отметить, что ей пришлось отказаться от любимых блюд. Рэперша давно забыла вкус наваристого борща папы, красного мяса, молочных продуктов, сладостей и даже легких перекусов, ведь питается только по определенному режиму.

Как выглядит похудевшая Alyona Alyona?

Откровенное сообщение рэперша дополнила забавным фото, на котором позировала с курьезной гантелей. В руках она держала початок кукурузы с хлебцами. Похоже, кадр был сделан после физических нагрузок, ведь Alyona Alyona была одета в спортивную одежду, а на голове у нее была повязка для тренировок.

Звезда не стала фотографироваться в полный рост несмотря на хорошие результаты похудения, засветив на камеру только лицо.

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