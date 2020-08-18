Популярная украинская рэперша Alyona Alyona с июня борется с лишними килограммами и за год хочет увидеть на весах минус 29. Худеет звезда не только благодаря правильному питанию, но и потея в тренажерном зале. Одно из своих занятий спортом она показала в сети.

Участница нового сезона шоу "Танцы со звездами" Alyona Alyona накануне участия в проекте взялась худеть. Через день после своего 29-летия знаменитость решила, что до следующего дня рождения избавится от лишних 29 килограммов. Однако результаты превзошли ожидания рэперши и уже через полтора месяца она сбросила 10 килограммов. О своем отношении к спорту звезда рассказала на личной странице в инстаграме.

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Как выяснилось, в школьные годы Alyona Alyona играла в баскетбольной команде. Если много мячей она не забрасывала, то корпусом как защитник работала хорошо. Однако ни один другой вид спорта ее не интересовал, а экстремальные занятия вызывали лишь страх.

Спорт – это не моя любовь. Особенно экстремальный. Страх сковывает меня и адреналин не толкает к действиям, а заставляет цепенеть. И как-то жить хочется, знаете,

– поделилась Alyona Alyona.

До карьеры на сцене рэперша работала воспитательницей в детском саду и подчеркнула, что тогда физическая активность присутствовала в ее жизни. Для малышей она была и физинструктором и вместе с ними училась двигаться правильно, тянуться, наклоняться, прыгать. Однако после старта музыкальной карьеры спорт вернулся в жизнь Alyona Alyona только на карантине.

"Во время карантина я занималась упражнениями дома – степ-аэробика крутая. Сейчас я хожу в зал и все, что я там делаю, – в кайф: как бы не было тяжело и сколько бы ведер пота с меня не вытекло", – рассказала рэперша.

Откровенный пост звезда дополнила красноречивым фото из тренажерного зала. Она показала, какие усилия прилагает, чтобы привести свое тело в форму.

Напомним, что у Alyona Alyona проблемы со спиной, поэтому занимается с личным тренером и внимательно следит за своим здоровьем. В июне ее вес составлял 127,4 килограмма. С тех пор она отказалась от многих любимых блюд – мяса, наваристого борща папы и сладкого. Поэтому результаты двухмесячного похудения артистки достаточно заметны.