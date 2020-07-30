Популярная украинская реперша Alyona Alyona 29 июля ошеломила всех необычной новостью – певица примет участие в новом сезоне проекта "Танцы со звездами" уже этой осенью. И в интервью женщина призналась, что проблемы со спиной могли помешать ее участию в шоу.

В эфире программы "Завтрак с 1+1" Alyona Alyona поделилась, что решение танцевать в шоу далось ей нелегко.

К слову Певица Alyona Alyona участвует в шоу "Танцы со звездами"

У меня есть проблемы со спиной, которые появились из-за активной концертной деятельности. И я очень переживала, что это их где-то повредит. Но я поняла, что не нужно бездействовать – нагружать себя, но дозировано,

– констатировала звезда.

Сейчас певица пытается не только нагрузить себя танцами, но и продолжает худеть, заниматься вокалом и изучать английский язык. Что касается веса, то в июне Alyona Alyona объявила о старте борьбы с лишними килограммами. За год она планирует похудеть на 29 килограммов (символично к тому, что ей 29 лет тоже), однако уже через полтора месяца на ее весах – минус 10 килограммов. 15 июня после своего 29-летия Alyona Alyona весила 127,4 килограмма.

Кто станет партнером Alyona Alyona на "Танцах со звездами" и примет ли танцевальную эстафету участник группы "Время и стекло" Александр Завгородний – узнаем позже.





