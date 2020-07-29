Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona стала новой участницей шоу "Танцы со звездами". Знаменитость приняла вызов от телеведущего Дмитрия Танковича. Alyona Alyona выйдет на танцевальный паркет уже этой осенью.

Рэп-исполнительница записала видеоролик, которым показала, что принимает вызов от предыдущего участника. Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в инстаграме.

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Alyona Alyona записала лаконичный видеоролик в леопардовом костюме. Звезда передала эстафету участнику групп "MOZGI" и "Время и Стекло" Позитиву.

Участие рэп-исполнительницы в танцевальном шоу изрядно поразило ее поклонников. Радостная новость спровоцировала поток приятных комментариев в заметке певицы.

"Успехов тебе. Зажигай танцпол", "Ты классная", "Ничего себе, ты пушка", "Вот так новость", "Супер, ждем", "Этот сезон я буду точно смотреть", "Это будет огонь и пожар. Ты там всех разорвешь", – написали поклонники в комментариях.

Стоит отметить, что в июне Alyona Alyona объявила о старте борьбы с лишними килограммами. За год она планирует похудеть на 29 килограммов, однако уже через полтора месяца на ее весах минус 10 килограммов. 15 июня после своего 29-летия, Alyona Alyona весила 127,4 килограмма.

Рэперша подчеркнула, что в ее графике есть физические нагрузки и тренировки. Для достижения поставленой цели ей пришлось отказаться от любимых блюд. Вероятно, именно участие в шоу "Танцы со звездами" подтолкнуло исполнительницу к таким кардинальным решениям.

Что известно об Alyona Alyona?

Успешная рэперша завоевала благосклонность не только отечественных меломанов, она едва ли не первой среди украинских артисток стала героиней The New York Times и лауреатом международных премий.

Увлекалась музыкой девушка давно, но знаменитой стала после того, когда в СМИ распространялись новости о том, что воспитательница детского сада выпустила видеоклип "Рибки", который буквально взорвал интернет.