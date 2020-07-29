Популярна українська реп-виконавиця Alyona Alyona стала новою учасницею шоу "Танці з зірками". Знаменитість прийняла виклик від телеведучого Дмитра Танковича. Alyona Alyona вийде на танцювальний паркет вже цієї осені.

Реп-виконавиця записала відеоролик, яким показала, що приймає виклик від попереднього учасника. Відповідне відео вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Alyona Alyona записала лаконічний відеоролик у леопардовому костюмі. Зірка передала естафету учаснику гуртів "MOZGI" та "Время и Стекло" Позитиву.

Участь реп-виконавиці у танцювальному шоу неабияк вразила її шанувальників. Радісна новина спровокувала потік приємних коментарів у дописі співачки.

"Успіхів тобі. Запалюй танцпол", "Ти класна", "Нічого собі, ти пушка", "Оце так новина", "Супер, чекаємо", "Цей сезон я буду точно дивитися", "Це буде вогонь і пожежа. Ти там усіх розірвеш", – написали прихильники в коментарях.

Варто зазначити, що у червні Alyona Alyona оголосила про старт боротьби з зайвими кілограмами. За рік вона планує схуднути на 29 кілограмів, проте вже за півтора місяця на її вагах мінус 10 кілограмів. 15 червня після свого 29-річчя, Alyona Alyona важила 127,4 кілограма.

Реперка наголосила, що в її графіку є фізичні навантаження та тренування. Для досягнення поставленої цілі їй довелось відмовитися від улюблених страв. Ймовірно, саме участь у шоу "Танці з зірками" підштовхнула виконавицю до таких кардинальних рішень.

Що відомо про Alyona Alyona?

Успішна реперка завоювала прихильність не лише вітчизняних меломанів, вона чи не першою серед українських артисток стала героїнею The New York Times та лауреаткою міжнародних премій.

Захоплювалася музикою дівчина давно, але знаменитою стала після того, коли у ЗМІ поширювалися новини про те, що вихователька дитячого садочка випустила відеокліп "Рибки", який буквально підірвав інтернет.