Популярна українська реперка Alyona Alyona 29 липня приголомшила всіх незвичайною новиною – співачка візьме участь в новому сезоні проєкту "Танці з зірками" вже цієї осені. Та в інтерв'ю жінка зізналась, що проблеми зі спиною могли стати на заваді її участі в шоу.

В ефірі програми "Сніданок з 1+1" Alyona Alyona поділилась, що рішення танцювати на шоу далося їй нелегко.

До слова Співачка Alyona Alyona бере участь в шоу "Танці з зірками"

У мене є проблеми зі спиною, які з'явилися через активну концертну діяльність. І я дуже переживала, що це їх десь пошкодить. Але я зрозуміла, що не потрібно бездіяти – навантажувати себе, але дозовано,

– константувала зірка.

Зараз співачка намагається не лише навантажити себе танцями, а й продовжує худнути, займатися вокало та вивчати англійську мову. Щодо ваги, то у червні Alyona Alyona оголосила про старт боротьби з зайвими кілограмами. За рік вона планує схуднути на 29 кілограмів (символічно до того, що їй 29 років теж), проте вже за півтора місяця на її вагах – мінус 10 кілограмів. 15 червня після свого 29-річчя, Alyona Alyona важила 127,4 кілограма.

Хто стане партнером Alyona Alyona на "Танцях з зірками" і чи прийме танцювальну естафету учасник гурту "Время и стекло" Олександр Завгородній – дізнаємось згодом.





