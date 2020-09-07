Одна з найпопулярніших українських ведучих Маша Єфросиніна щоразу підкорює публіку стильними виходами. Зірка показала образ від провідних світових брендів, який не залишився без уваги шанувальників.

Маша Єфросиніна належить до тих українських знаменитостей, у гардеробі яких вдосталь речей від провідних будинків мод. Дорогий одяг та аксесуари вона сміливо демонструє публіці, тому обговорень у мережі про свої статки ведучій уникнути не вдається. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість показала черговий модний вихід.

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Фото Маша Єфросиніна зробила в ліфті, натякнувши на важкий початок тижня. Вона ефектно засвітила кожну деталь свого брендового образу.

Зірка постала в широких шовкових штанах з принтом від провідного італійського будинку моди Fendi. Їхня вартість становить 980 євро – понад 32 тисячі гривень. Образ доповнила лаконічна чорна сорочка та оверсайз-піджак пісочного кольору від українського бренду Bobkova.



Маша Єфросиніна у брендовому образі / Фото Instagram / @mashaefrosinina

Не менше уваги Маша Єфросиніна приділила й аксесуарам. Вона прихопила з собою сумку від французького бренду Dior за 77 тисяч гривень, а відкрите декольте прикрасила ланцюжком з масивною підвіскою. У сонячний день ведуча не забула й про окуляри. Волосся вона зібрала у низький хвіст, а природну красу підкреслила легким макіяжем.