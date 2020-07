Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна вкотре похизувалася стильним аутфітом. Зірка показала ефектний літній look, який доповнила сумочкою від популярного бренду Dior.

Знаменитість вкотре продемонструвала варіант літнього образу, який підійде для будь-якої жінки. На особистому інстаграм-профілі Маші з'явилося селфі, де вона показала свій look of the day.

Єфросиніна сфотографувалася у дзеркалі, що розташоване в ліфті. Вона, як і будь-яка інша жінка, прагне завжди виглядати неперевершено та підкреслювати смак в одязі. Телеведуча знає, як виглядати ефектно та ніколи не залишається без уваги публіки.

Для звичайних робочих буднів зірка обрала смугастий білий костюм, який складався із широких штанів та подовженого oversize піджака. Поєднала такий look із взуттям на низькій підошві та з принтом. Акцент в образі вона зробила на стильній сумці від всесвітньо відомого бренду Dior. Вартість такого аксесуару становить 2 400 євро, що дорівнює майже 77 тисяч гривень.

Також Маша одягнула великі сонцезахисні окуляри із світлими лінзами. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж.



Маша Єфросиніна із сумкою від Dior / Instagram / @mashaefrosinina