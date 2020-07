Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина в очередной раз похвасталась стильным аутфитом. Звезда показала эффектный летний look, который дополнила сумочкой от популярного бренда Dior.

Знаменитость в очередной раз продемонстрировала вариант летнего образа, который подойдет для любой женщины. На личном инстаграм-профиле Маши появилось селфи, где она показала свой look of the day.

Ефросинина сфотографировалась в зеркале, расположенном в лифте. Она, как и любая другая женщина, стремится всегда выглядеть великолепно и подчеркивать вкус в одежде. Телеведущая знает, как выглядеть эффектно и никогда не остается без внимания публики.

Для обычных рабочих будней звезда выбрала полосатый белый костюм, состоящий из широких брюк и удлиненного oversize пиджака. Объединила такой look с обувью на низкой подошве и с принтом. Акцент в образе она сделала на стильной сумке от всемирно известного бренда Dior. Стоимость такого аксессуара – 2400 евро, что составляет почти 77 тысяч гривен.

Также Маша надела большие солнцезащитные очки со светлыми линзами. Волосы уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж.



Маша Ефросинина с сумкой от Dior​ / Instagram / @mashaefrosinina