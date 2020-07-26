Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина после длительного карантина возвращается к светским мероприятиям. На днях она вместе с мужем посетила вечеринку и поделилась совместным романтичным фото.

Знаменитость редко распространяет в сети фотографии, где запечатлена с мужем. Однако бывают исключения и она радует поклонников совместными кадрами и подробностями их личной жизни. На днях звездная пара посетила одну из киевских вечеринок. Снимком Маша поделилась на личной странице в Инстаграме.

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Маша Ефросинина относится к тем звездам украинского шоу-бизнеса, которые знают как выглядеть эффектно где угодно и когда угодно. Она с удовольствием демонстрирует стильные аутфиты, подчеркивает натуральную красоту во время каждого выхода. На фото, которое было сделано в доме телеведущей, она вместе с мужем позирует в изысканных нарядах.

Образ Маши Ефросининой

Маша предстала перед камерой в длинном платье бежевого цвета, которое поражает своей нежностью и подчеркивает женственность звезды. Сочетала наряд с элегантной черной сумочкой и стильной обувью с прозрачными вставками и каблуками. Ефросинина дополнила аутфит изысканными серьгами. Волосы она собрала в аккуратную прическу сзади, оставив челку спереди. На лице сделала макияж с акцентом на глазах и нюдовой помадой на губах.

Тимур позирует рядом с любимой, нежно обняв ее. Он одет в белые брюки, рубашку и серый пиджак. Соединил look с черной обувью. На лицах супругов сияют улыбки. Они радуются каждому моменту, каждой возможности провести замечательный вечер вдвоем.



Маша Ефросинина с мужем / Instagram / @mashaefrosinina