Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина решила во время карантина изменить имидж, и теперь предстает перед поклонниками с короткой стрижкой волос и с челкой. Новая фотография изрядно впечатлила фолловеров.

Несмотря на то, что большинство поклонников в сети посоветовали Ефросининой не менять привычный образ, ведь она выглядела прекрасно, телеведущая решила воплотить маленькую мечту в жизнь. В новом амплуа Маша Ефросинина появляется уже около двух месяцев, впрочем последний яркий аутфит, который она опубликовала на личной странице в инстаграме поразил всех поклонников.

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Новая фотография получила много положительных отзывов и комплиментов. Перед фотокамерой Маша Ефросинина появилась в телесном обтягивающем боди. Эффектный образ украсило трендовое ожерелье в виде цепи на шее.

Волосы знаменитость собрала в пучок с выпущенными прядями волос. На лице сделала яркий макияж с черными стрелками, губы накрасила матовой красной помадой.

Такой look телеведущей быстро взбудоражил сеть, ведь является достаточно необычным среди других ее фото. Фоловеры решили порадовать Ефросинину приятными словами.

"Мария, ну как в одном человеке сочетается ум, красота, грация, чувство стиля и еще и социальную работу какую колоссальную делаете!? Вы мой пример для подражания и любимая ведущая", "Просто вау", "Маша, как же вам идет челка","Украинская Моника Беллуччи", "Невероятная женщина", – писали подписчики.

Впоследствии Маша Ефросинина опубликовала видео с подборкой различных кадров с этой фотосессии.