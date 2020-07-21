Ведущая построила успешную карьеру на телевидении и вписала свое имя в украинский шоу-бизнес. Однако 23 года назад Маша Ефросинина даже мечтать не могла о такой славе, ведь только приехала поступать в киевский ВУЗ. Звезда поддержала всех тех, кто только начинает свой путь, и поделилась своей историей.

Свою карьеру на телевидении Маша Ефросинина начала в 19 лет. Однако ее жизнь могла бы сложиться кардинально иначе, если бы не смелый шаг после окончания школы. Девушка из города Керчь, что в Крыму, решилась покорять столицу, поступая в один из самых престижных вузов страны – национальный университет имени Тараса Шевченко. В инстаграм-профиле она призналась, что именно 23 года назад начала свой путь в Киеве.

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Пока шли экзамены, Маша Ефросинина вместе с мамой жила у знакомой. Она хорошо помнит, как заселялась в общежитие, на троещинском рынке покупала платье для университета, для папы – новые штаны и рубашки, а для младшей сестры Лизы – куклы.

Тогда звезда не знала, какое будущее ее ждет, а просто шла за своей мечтой. Ведущая не скрывает, что тот период жизни был очень тревожным.

Страшно и очень волнительно. Впереди все неизведанное, новое. Я знаю только то, что хочу поступить, а дальше пусть будет, как будет – ни коллажей, ни досок мечты, ни планирования на 10 лет, ни задач, ни целей,

– поделилась Маша Ефросинина.

Таким образом звезда стремится поддержать тех, кто только начинает свой путь. Она призывает не бояться перемен и растворяться в своих фантазиях и мечтах, ведь они вдохновляют на фантастические свершения.