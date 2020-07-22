Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна вирішила під час карантину змінити імідж, тож тепер постає перед прихильниками в коротшій стрижці волосся та з гривкою. Нова світлина неабияк вразила фоловерів.

Попри те, що більшість прихильників у мережі порадили Єфросиніній не змінювати звичний образ, адже вона виглядала чудово, телеведуча вирішила втілити маленьку мрію в життя. У новому амплуа Маша Єфросиніна з’являється вже близько двох місяців, втім останній яскравий аутфіт, який вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі вразив усіх прихильників.

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Нова світлина отримала багато схвальних відгуків та компліментів. Перед фотокамерою Маша Єфросиніна постала у тілесному обтислому боді. Ефектний образ прикрасило трендове намисто у вигляді ланцюга на шиї.

Волосся знаменитість зібрала у пучок з випущеними пасмами волосся. На обличчі зробила яскравий макіяж з чорними стрілками, губи нафарбувала матовою червоною помадою.

Такий look телеведучої швидко розбурхав мережу, адже є досить незвичним серед інших її фото. Фоловери вирішили потішити Єфросиніну приємними словами.

"Марія, ну як в одній людині поєднується розум, краса, грація, відчуття стилю та ще й соціальну роботу яку колосальну робите!? Ви мій приклад для наслідування і найулюбленіша ведуча", "Просто вау", "Маша, як же вам йде гривка", "Українська Моніка Беллуччі", "Неймовірна жінка", – писали підписники.

Згодом Маша Єфросиніна опублікувала відео з добіркою різних кадрів з цієї фотосесії.