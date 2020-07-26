Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна після тривалого карантину повертається до світських заходів. Днями вона разом із чоловіком відвідала вечірку та поділилася спільним романтичним фото.

Знаменитість рідко поширює в мережі світлини, де зображена з чоловіком. Проте бувають винятки і вона радує прихильників спільними кадрами та подробицями з особистого життя. Днями зіркова пара відвідала одну із київських вечірок. Знімком Маша поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

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Маша Єфросиніна належить до тих зірок українського шоу-бізнесу, які знають як виглядати ефектно будь-де і будь-коли. Вона із задоволенням демонструє стильні аутфіти, підкреслює натуральну вроду під час кожного виходу. На фото, яке було зроблене в оселі телеведучої, вона разом із чоловіком позують у вишуканих вбраннях.

Образ Маші Єфросиніної

Маша постала перед камерою у довгій сукні золотистого кольору, що вражає своєю ніжністю та підкреслює жіночність зірки. Поєднала вбрання із елегантною чорною сумочкою від Dior та стильним взуттям із прозорими вставками та підборами. Єфросиніна доповнила аутфіт вишуканими сережками. Волосся вона зібрала в акуратну зачіску ззаду, залишивши чубчик спереду. На обличчі зробила макіяж з акцентом на очах і нюдовою помадою на губах.

Тимур позує поруч із коханою, ніжно обійнявши її. Він одягнений у білі штани, сорочку та сірий піджак. Поєднав look із чорним взуттям. На обличчях подружжя сяють усмішки. Вони радіють кожному моментові, коли мають нагоду провести чудовий вечір удвох.



Маша Єфросиніна з чоловіком / Instagram / @mashaefrosinina