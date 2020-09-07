В штанах за 32 тысячи гривен: Маша Ефросинина поразила брендовым образом – фото
Одна из самых популярных украинских ведущих Маша Ефросинина каждый раз покоряет публику стильными выходами. Звезда показала образ от ведущих мировых брендов, который не остался без внимания поклонников.
Маша Ефросинина принадлежит к тем украинским знаменитостям, в гардеробе которых вдоволь вещей от ведущих Домов мод. Дорогую одежду и аксессуары она смело демонстрирует публике, поэтому обсуждений в сети о своем состоянии ведущей избежать не удается. На личной странице в инстаграме знаменитость показала очередной модный выход.
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Фото Маша Ефросинина сделала в лифте, намекнув на тяжелое начало недели. Она эффектно засветила каждую деталь своего брендового образа.
Звезда предстала в широких шелковых брюках с принтом от ведущего итальянского дома моды Fendi. Их стоимость составляет 980 евро – более 32 тысяч гривен. Образ дополнила лаконичная черная рубашка и оверсайз-пиджак песочного цвета от украинского бренда Bobkova.
Маша Ефросинина в брендовом образе / Фото Instagram / @mashaefrosinina
Не меньше внимания Маша Ефросинина уделила и аксессуарам. Она прихватила с собой сумку от французского бренда Dior за 77 тысяч гривен, а открытое декольте украсила цепочкой с массивной подвеской. В солнечный день ведущая не забыла и про очки. Волосы она собрала в низкий хвост, а естественную красоту подчеркнула легким макияжем.