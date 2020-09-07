Одна из самых популярных украинских ведущих Маша Ефросинина каждый раз покоряет публику стильными выходами. Звезда показала образ от ведущих мировых брендов, который не остался без внимания поклонников.

Маша Ефросинина принадлежит к тем украинским знаменитостям, в гардеробе которых вдоволь вещей от ведущих Домов мод. Дорогую одежду и аксессуары она смело демонстрирует публике, поэтому обсуждений в сети о своем состоянии ведущей избежать не удается. На личной странице в инстаграме знаменитость показала очередной модный выход.

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Фото Маша Ефросинина сделала в лифте, намекнув на тяжелое начало недели. Она эффектно засветила каждую деталь своего брендового образа.

Звезда предстала в широких шелковых брюках с принтом от ведущего итальянского дома моды Fendi. Их стоимость составляет 980 евро – более 32 тысяч гривен. Образ дополнила лаконичная черная рубашка и оверсайз-пиджак песочного цвета от украинского бренда Bobkova.



Маша Ефросинина в брендовом образе / Фото Instagram / @mashaefrosinina

Не меньше внимания Маша Ефросинина уделила и аксессуарам. Она прихватила с собой сумку от французского бренда Dior за 77 тысяч гривен, а открытое декольте украсила цепочкой с массивной подвеской. В солнечный день ведущая не забыла и про очки. Волосы она собрала в низкий хвост, а естественную красоту подчеркнула легким макияжем.