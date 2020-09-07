Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина вчера, 6 сентября, праздновала с мужем Тимуром Хромаевым 17 годовщину свадьбы. По случаю праздника звезда показалась в роскошном платье.

Вчера, 6 сентября, украинская телеведущая Маша Ефросинина отпраздновала годовщину свадьбы с мужем Тимуром Хромаевым. Она опубликовала новое яркое фото с праздника на своей инстаграм-странице.

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Мария и Тимур женаты уже 17 лет. Вместе они воспитывают дочь Нану и сына Александра. На фотографии Ефросинина позирует в эффектном платье от дизайнера Nadya Dzyak. Оно выполнено в пастельных мятном, сиреневом и белом цветах.

Платье имело пышные рукава и широкий бант на талии, а также длинный разрез посередине. Отметим, что оно стоит 790 долларов, что составляет около 22 тысяч гривен. Свой роскошный образ Маша завершила золотыми аксессуарами.

17 лет брака. А мы как новенькие,

– подписала фото Ефросинина.

В комментариях поклонники поздравили Машу с годовщиной. "Молодцы", "Любимые, самые красивые", "Вы пример того, какой должна быть современная счастливая семья", "Поздравляем, вы очень красивая пара", "Пусть огонь вашей любви с каждым годом пылает все сильнее", – пишут фанаты .

Маша Ефросинина с супругом / Instagram / @mashaefrosinina