Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская позировала перед камерой в яркой пижаме, которая прекрасно подойдет для прогулки по городу. Звезда отметила, что по прогнозам синоптиков сентябрь будет теплым, поэтому еще можно насладиться прогулками в легком наряде.

Сумская опубликовала целую серию фото на личной инстаграм-странице. Она показала вариант образа, который дополнила традиционным украинским украшением.

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Эффектный аутфит Ольги Сумской

54-летняя знаменитость предстала перед камерой в легком шелковом комплекте из коллекции собственного бренда RIDNA. Костюм имеет свободный фасон и чрезвычайно яркую расцветку. Такой look точно запомнится всем, кто его увидит. Он состоит из брюк, рубашки и халата. Наряд прекрасно подходит Ольге. Она назвала его пижамой для города. Соединила такую пижаму с обувью от Dior.

Актриса дополнила образ дукачем – изысканным украшением в виде большой монеты, похожей на медаль. Этот аксессуар изготовлен из серебра и кораллов. Волосы Сумская аккуратно уложила, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и персиковой помадой на губах, которые гармонично сочетались с ее аутфитом.

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